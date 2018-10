Roaring Lion et Stradivarius, champions avec un grand «C»

Voilà c’est fini… ou presque. La saison 2018 des grandes courses de galop fermera ses portes à la fin du mois après huit mois exceptionnels. Il ne restera plus que la Breeders’Cup outre-Atlantique pour régaler les fans de plat. Et samedi, du côté d’Ascot, en Grande-Bretagne, John Gosden a encore brillé, faisant main basse sur trois des cinq grands rendez-vous du programme.

Le quatrième joyau de Roaring Lion

«C’est la star de la saison!» Au passage du poteau, les commentateurs britanniques ont été dithyrambiques quand il s’est agi d’évoquer Roaring Lion, lauréat des Queen Elizabeth II Stakes, son quatrième Groupe 1 de l’année. Ce succès, le premier sur 1600m depuis un an, le pensionnaire de John Gosden l’a construit à la manière des très grands. Patient en milieu de peloton, il a laissé Laurens, l’une des favorites, griller ses cartouches, terminant finalement huitième, et a enclenché la surmultipliée à 300m de l’arrivée. Mètre après mètre, Roaring Lion et Oisin Murprhy ont refait du terrain sur Century Dream puis l’ont dépassé et ont résisté au retour à la corde d’I Can Fly.

Le Pur-sang de trois ans de la casaque Qatar Racing Limited a marqué 2018 avec ses sublimes victoires en Groupes 1 tout l’été et en ce début d’automne. Son entourage a annoncé l’arrêt de sa carrière peu de temps après la course. Il deviendra sûrement un étalon prisé au printemps prochain. Auparavant, il pourrait être au départ de la Breeders’Cup Classic, sur le dirt, le 3 novembre à Churchill Downs, aux États-Unis. Recoletos, seul français au départ de cette course, semblait en mesure de venir jouer le podium, mais il s’est contenté de la cinquième place.

Le Grand Chelem de Stradivarius

Cinq courses, cinq Groupes, cinq victoires. Stradivarius a terminé l’année invaincu. De fait, il mériterait le titre de meilleur stayer (spécialiste des longues distances) de l’année tant il a époustouflé la planète galop. Le fils de Sea The Stars, lui aussi entraîné par le phénomène John Gosden, s’est facilement imposé dans la British Champions Long Distance Cup (Groupe 2). Déjà impressionnant à trois ans, avec des victoires dans le Queen’s Vase et la Goodwood Cup, le cheval anglais s’est montré invincible lors de ses cinq courses de l’année, ajoutant à son palmarès deux Groupes 1 (Gold Cup et Goodwood Cup) et trois Groupes 2 (Yorkshire Cup, Lonsdale Cup Stakes et British Champions Long Distance Cup). Samedi, il s’est infiltré côté corde et a contrôlé la course pour s’imposer d’une longueur et demie devant Thomas Hobson, protégé de Willie Mullins. «C’est un modèle de régularité», a déclaré son jockey Lanfranco Dettori au micro de Racing UK. «Il méritait d’être sacré dans ces Champions Day!»

Magical passe un cap

Les observateurs avaient déjà noté la belle fin de course de Magical dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Et dire que ce jour-là, elle découvrait la distance classique de 2.400m… Samedi, la protégée d’Aidan O’Brien a confirmé en dominant Coronet, Lah Ti Dar et Kitesurf dans les Champions Fillies & Mares Stakes (Gr.1). Lauréate de Groupe 2 à deux ans et trois ans, la fille de Galileo entre dans la cour des grands – ici des grandes – et pourrait se montrer redoutable en 2019, sur cette distance, si tant est qu’elle reste à l’entraînement. Associée au Français Olivier Peslier, Coronet (J. Gosden) a terminé deuxième, poursuivant sa belle série d’accessits en Groupes 1. La déception est venue de Lah Ti Dar, seulement troisième, émoussée par trois courses peut-être un peu trop rapprochées (Listed à York, St Leger et cette épreuve en moins de deux mois). La lauréate du Vermeille, Kitesurf (A. Fabre), a bien couru et terminé quatrième.

Sands of Mali tient son Groupe 1

La septième tentative en Groupes 1 fut la bonne pour Sands of Mali. Après une année plutôt en dents de scie, il a signé samedi la plus belle performance de sa carrière en remportant les British Champions Sprint Stakes (Gr.1). Rapidement en tête, l’élève de Richard Fahey a contrôlé la course et tenu en respect le deuxième favori de l’épreuve, le Godolphin Harry Angel. Après deux victoires au niveau inférieur (Groupe 2), les Gimcrack Stakes à York en août 2017 et Sandy Lane Stakes en mai à Haydock, le voici lauréat d’un Groupe 1.