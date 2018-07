Roaring Lion montre les crocs face à l’armada O’Brien

Il y avait comme un parfum de répétition des gammes avant le Prix de l’Arc de Triomphe, samedi à Sandown Park, en Grande-Bretagne. Les Eclipse Stakes ont réuni huit concurrents de grande qualité puisque la moitié d’entre eux avaient déjà été sacrés au plus haut niveau. Cependant, l’affiche a pris du plomb dans l’aile après le désistement de Masar. Lauréat du Derby d’Epsom, le pensionnaire de Charly Appleby n’a pas pu faire le déplacement, à cause d’une chaleur à une jambe. En son absence, Roaring Lion et Saxon Warrior, respectivement troisième et quatrième ce jour-là, avaient donc une belle occasion de renouer avec le succès.

Roaring Lion a dû patienter avant de rugir

Golden Horn en 2015 ou Sea The Stars en 2009, ce sont des potentiels vainqueurs du Prix de l’Arc de Triomphe qui inscrivent leurs noms au palmarès de ce Groupe 1 à Sandown. Avec trois partants, Aidan O’Brien détenait les clés de l’épreuve. Invaincu lors de ses quatre premières sorties publiques, Saxon Warrior venait de subir deux revers et devait faire face à un adversaire féroce: Roaring Lion. Le pensionnaire de John Gosden est monté en puissance au fil de ses sorties, la dernière en date étant sa troisième place dans le Derby d’Epsom. Dans une course menée par Hawkbill, Saxon Warrior et Roaring Lion ont patienté à proximité du leader. Dans les deux cents derniers mètres, jusqu’au poteau, la lutte a été âpre. Au terme d’un dernier rush, Roaring Lion s’est imposé d’une encolure sur son rival. Mais l’arrivée des Eclipse Stakes n’était pas entérinée puisque le fils de Kitten’s Joy a fait l’objet d’une enquête, pour avoir penché sur son adversaire. Une demi-heure plus tard, le verdict est tombé: aucun changement et Roaring Lion a enfin pu célébrer sa première victoire en Groupe 1. L’épilogue d’un scénario à rebondissements, aussi bien pendant la course que dans les coulisses.

Vers un duel Enable vs. Roaring Lion ?

Après Nathaniel en 2012 et Golden Horn en 2015, Roaring Lion a permis à John Gosden d’inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès des Eclipse Stakes. Avec ce succès, Oisin Murphy, lui, a remporté le quatrième Groupe 1 de sa carrière. À présent, tous les yeux sont tournés vers l’avenir et un possible duel avec la tenante du titre dans l’Arc, Enable, dans les International Stakes à York le 23 août. Entraîneur des deux chevaux, John Gosden n’est pas contre l’idée d’un duel : «Si les propriétaires veulent en faire ainsi, je n’aurais aucun scrupule», a-t-il déclaré au micro de Racing UK. Après cette victoire et à quelques mois du Prix de l’Arc de Triomphe, Roaring Lion est placé septième favori par les bookmakers pour obtenir le Graal le premier dimanche d’octobre à l’hippodrome de Paris Longchamp.