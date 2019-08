Romanised impérial dans le Prix Jacques le Marois

Les dimanches se suivent et se ressemblent à Deauville. Il n’est toujours pas question de Marseillaise sur l’hippodrome de la Touques où la colonie britannico-irlandaise n’en finit plus de gagner les courses majeures. Après celle de ce dimanche 11 août, le score est sans appel: 4-0 pour les entraîneurs britanniques et irlandais dans les Groupes 1 et même 5-0 si l’on ajoute le Prix Robert Papin, labellisé Groupe 2.

Romanised comme à ses plus beaux jours

Après avoir connu une disette d’environ quatorze mois, le bon Romanised, monté par Williams James Lee, a retrouvé le goût de la victoire. Il y a trois semaines, au Curragh, l’élève de Ken Condon s’était envolé dans les Minstrel Stakes sur 1.400 mètres. L’objectif était d’arriver au top de sa condition ce dimanche 11 août pour effacer sa cinquième place de l’an dernier dans ce Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois, à sept longueurs de la lauréate Alpha Centauri. Son entourage ne s’est pas trompé. Le fils de Holy Roman Emperor, facile tout au long du parcours, a fait la différence dans les trois cents derniers mètres pour reprendre Shaman, qui avait pris la poudre d’escampette. Le protégé de Robert Ng a enregistré une deuxième victoire en Groupe 1 après les 2000 Guinées Irlandaises en 2018.

Un porte-bonheur

Ken Condon a lui aussi signe sa deuxième victoire dans un Groupe 1 après les 2000 Guinées Irlandaises remportées… par Romanised. Face à la presse britannique, l’entraîneur a évoqué la course de son champion et ses futur objectifs: «Cette année, il est revenu en forme et n’a fait que progresser. Il est très professionnel et adore ce terrain. Je pense qu’il peut aller courir le Qatar Prix La Forêt (le 6 octobre à Paris Longchamp) ou la Breeders’Cup Mile (le 2 novembre à Santa Anita).» Des ambitions très hautes. Logique après le succès de prestige de ce dimanche.

Shaman sauve l’honneur, Watch Me déçoit

Les spécialistes du galop en France attendaient le retour à la compétition de Watch Me. Lauréate des Coronation Stakes le 21 juin lors du Meeting Royal Ascot, la protégée de Francis-Henri Graffard était la favorite de la course. Mais la fille d’Olympic Glory, loin de la tête durant tout le parcours, s’est contentée d’une quatrième place à un peu plus de deux longueurs de la gagnante. Shaman, paré des couleurs Wertheimer & Frère, a pris la deuxième place de cette course. L’élève de Carlos Laffon-Parias a confirmé ses bonnes dernières sorties à l’image de sa deuxième place dans la Poule d’Essai des Poulains derrière Persian King et sa bonne cinquième place dans les St James’s Palace Stakes le 18 juin à Ascot.