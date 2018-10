Royal Meeting et Holdthasigreen concluent la saison européenne des Groupes 1

La saison 2018 des Groupes 1 s’est conclue dimanche sur l’hippodrome des Princes de Condé, à Chantilly. Initialement prévue à Paris Longchamp, cette réunion a été déplacée dans l’Oise afin de préserver le terrain en mauvais état du nouvel écrin parisien. Les galopeurs anglais de deux ans ont conservé leur bien. Quant à Holdthasigreen, il n’a pas manqué son objectif majeur de fin d’année, s’offrant un premier Groupe 1.

Dites 9 Monsieur ben Suroor

Huit ans. Huit longues années que Saïd ben Suroor, entraîneur dubaïote de renom, n’avait plus connu une année aussi prolifique au plus haut niveau des courses de galop de plat. Royal Meeting, bien calé au sein du petit peloton, est venu en pleine piste, dans la dernière ligne droite, régler son compte à Hermosa pour remporter le Critérium International. Le Pur-sang de deux ans paré de la casaque Godolphin a signé un petit exploit puisqu’il a seulement découvert la compétition il y a six semaines. Le fils d’Invincible Spirit avait alors remportait un petit Maiden (course réservée aux chevaux n’ayant jamais gagné) à Yarmouth, loin du niveau de ce dimanche.

L’entraîneur installé en Grande-Bretagne a conservé son titre acquis en 2016 avec le très bon Thunder Snow et confirmé la nette domination des chevaux britanniques et irlandais, qui ont remporté huit des dix dernières éditions. Pour sa part, le jockey lauréat, Christophe Soumillon, a inscrit son nom au palmarès pour la quatrième fois. Il est de loin le pilote le plus titré dans cette épreuve créée en 2001: «J’ai gagné toute la course. Je me suis régalé d’un bout à l’autre. Physiquement, Royal Meeting a un vrai potentiel. Et mentalement, il est magnifique. Cependant, il faudra voir comment il évolue cet hiver», a-t-il confié à Equidia.

Holdthasigreen, la belle histoire sans fin

Le petit rocher est devenu au fil du temps un roc d’une solidité rare. Au début, Holdthasigreen était un bon cheval de course à conditions puis il a monté les échelons, gentiment, pour devenir un habitué des étapes du Défi du Galop. En 2017, une transformation s’est produite. Le hongre a alors poursuivi son ascension, bien au-delà des espérances, avec des places de choix dans les Groupes prestigieux sur longue distance (troisième du Prix Kergorlay, deuxième du Prix Gladiateur et troisième du Prix Royal-Oak). Ce dimanche, l’élève de Bruno Audouin a écrit la plus belle page de son histoire en remportant le Prix Royal-Oak, considéré comme une revanche du célèbre Prix Cadran disputé le week-end de l’Arc.

Le galopeur de six ans a enregistré une deuxième victoire en Groupe après son succès dans le Prix Kergorlay (Gr.2) mi-août à Deauville. Il a dominé un lot de très grande qualité où figurait notamment Called To The Bar, plaisant sur 3.000m, mais aussi Morgan le Faye (troisième) et surtout Brundtland (invaincu avant cette course) et Flag of Honour (quatrième du Long Distance à Ascot). Tony Piccone, son jockey, a signé un troisième succès au niveau Groupe 1 après le Critérium de Saint-Cloud en 2015 et le Prix Morny en 2017. Au micro d’Equidia, il n’a pas caché sa joie : «Il n’était pas à 100% dans le Cadran. Aujourd’hui il a accéléré tout au long de la ligne droite et il m’a surpris! C’est un cheval attachant, avec lequel je m’entends bien. Il m’a fait vivre des grands moments.»