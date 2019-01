Soumillon domine ses rivaux… au trot attelé

Pour une fois, le «En selle messieurs dames» du rond de présentation a laissé place à un «Au sulky». Le dimanche 20 janvier, le monde du galop s’est essayé au trot attelé dans le traditionnel Prix « Il n’y a plus d’obstacle ». Cette notion évoque ici la fin de la barrière entre le monde du trot et celui du galop. Cette course organisée depuis de nombreuses années avait vu Maxime Guyon s’imposer l’an dernier et le duo Céline Monfort-Arnaud Duchêne en 2017 – il avait été impossible de les départager à la photo finish! – lors d’une édition à dominante obstacle.

Soumillon… pour changer

Cette fois, Christophe Soumillon s’est accordé une parenthèse trot. «L’occasion est tombée au bon moment car j’étais là le dimanche», a déclaré la Cravache d’Or. «Kevyn Thonnerieux a appelé mon agent, et cela s’est fait. La jument avait une bonne chance, c’était un super engagement. J’ai adoré le heat, je l’ai sentie super bien.» Bien parti derrière les ailes de l’autostart avec Dignité, le jockey belge s’est installé dans le sillage de Caballis durant la majeure partie du parcours. Décalée dans les cinq cents derniers mètres, Dignité s’est très facilement imposée. «Je connaissais l’adversité, je me suis basé sur Pauline (Prod’Homme, finalement deuxième, ndlr) pendant le parcours», poursuit Christophe Soumillon. «J’ai eu une course de rêve dans le dos du leader et j’ai gagné au petit trot.»

Une course appréciée de tous

«C’est une initiative géniale», confie le Belge. «Les parieurs ont l’air d’apprécier. C’est bien de mélanger les disciplines et se faire connaitre sous un autre angle. C’est comme si l’on faisait jouer les rugbyman au football lors d’un match caritatif. Beaucoup de gens sont restés à l’hippodrome, les enjeux étaient bons. C’est juste dommage que personne n’ait pu voir cette course en Premium (télévisée sur Equidia, ndlr), ce qui aurait donné encore plus de visibilité aux courses et elles ont bien besoin en ce moment.» Une idée qui semble faire l’unanimité du côté des professionnels participants à l’épreuve. «Il faudrait organiser plus de courses de ce genre», a poursuivi le vainqueur de la course azuréenne. «À Cabourg, l’été, c’est plus facile car on a le meeting de Deauville à côté. Ici, c’est génial. Ils devraient d’ailleurs en faire une pour les jockeys-entraîneurs d’obstacle et une pour ceux du plat. Cette initiative amène un peu d’animation et permet de mieux nous connaître.»

Christophe Soumillon a poursuivi sur sa lancée, au galop cette fois, avec une passe de trois le mardi 22 janvier qui lui a permis de remonter à la deuxième place du classement du meeting… de galop.