Soumillon et Boudot se partagent les Listed deauvillaises

Il aura fallu attendre un jour de plus pour voir les deux belles courses prévues sur l’hippodrome de Deauville. Le samedi 15 décembre, les conditions météorologiques (pluie verglacée, département en alerte orange) ont eu raison de la réunion. Le lendemain en fin de matinée, les courses ont pu être disputées normalement.

Épreuve programmée à Nantes par le passé, le Prix des Sablonnets est une Listed réservée aux Pur-sang de deux ans se courant sur les 1.500m de la piste en sable fibrée. Dix concurrents se sont affronté, dont une invaincue: Feliciana de Vega. Pensionnaire de Ralph Beckett, elle venait de s’imposer avec facilité à Newmarket pour sa seule sortie et se présentait donc pour la première fois en France. Durant la course, la pouliche montée par Christophe Soumillon a patienté dans le dernier tiers du peloton. Après s’être décalée dans la ligne droite, Feliciana a réalisé une véritable démonstration en dominant de quatre longueurs et demie son dauphin Ours Puissant.

Au micro d’Equidia, Christophe Soumillon a estimé que la pouliche était capable de monter de catégorie: «Elle est mal sortie des stalles. Nous nous sommes retrouvés parmi les derniers avant la ligne droite. Ensuite j’ai pris l’option de l’extérieur. Elle a alors déployé des belles foulées et l’impression visuelle était très bonne. J’ai eu des bonnes sensations. Je la pense capable de gagner un Groupe 3 par la suite.»

Marianafoot convertit l’occasion

Deuxième Listed de la réunion, le Prix Luthier a rassemblé quatorze concurrents de trois ans et plus, toujours sur les 1.500m de la piste en sable fibrée. Figurant parmi les benjamins de la course, Marianafoot venait de s’imposer dans une Classe 1, début octobre à Toulouse.

Le pensionnaire de Jérôme Reynier a patienté dans le groupe de tête, derrière les premiers. Dans la ligne droite, le fils de Footstepinthesand a bataillé avec Indyco pour finalement le devancer d’une courte tête. Monté par Pierre-Charles Boudot, il a remporté la première Listed de sa carrière, et son cinquième succès en huit courses. Ainsi, Marianafoot reste lui aussi invaincu sur le sable en deux sorties. À l’issue de la course, son jockey s’est montré satisfait de la performance du poulain de Jean-Claude Seroul : «Nous avons effectué une course limpide. Le cheval était calme et a bien respiré dans le tournant. Il a été pris par Indyco avant de placer une belle pointe de vitesse pour finir.»

Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot sont les deux grands lauréats de cette réunion. Ces deux-là auraient dû se livrer à une magnifique lutte jusqu’à la fin de 2018 pour le titre de meilleur jockey de l’année, mais le second nommé a décliné ce mardi, offrant une dixième Cravache d’Or au jockey belge.