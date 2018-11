Soumillon tient la corde pour la Cravache d’or

Comme Rafael Nadal et Roger Federer au tennis, la lutte entre Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot pour la Cravache d’or ne cesse de passionner les spécialistes et fans de courses hippiques. En 2016, ce dernier avait atteint pour la première fois la barre des 300 succès sur une année en France. La saison passée, Christophe Soumillon a décidé de se mettre à la quête de cet exploit et a réalisé le record d’Europe avec 306 victoires. Une nouvelle fois, ce duel au sommet a été le fil rouge de la saison 2018. Certes, les statistiques ne sont pas les mêmes mais qui peut prédire le lauréat de la future Cravache d’or?

Soumillon déborde Boudot

Véritable compétiteur, le jockey belge, qui comptait alors une dizaine de victoires de retard fin octobre, avait avoué au micro d’Equidia que tout restait possible. Et cette semaine, la lutte entre les deux protagonistes, un temps égalité avec 158 succès chacun, a pris une autre tournure. Et le lundi 26 novembre à Pornichet, Christophe Soumillon a repris le leadership grâce à deux précieuses victoires. Depuis, la Cravache d’or en titre a effectué une razzia, portant son score à 169 succès. Pour Pierre-Charles Boudot, cela devient plus difficile puisqu’il n’a cessé de perdre du terrain, comptant actuellement 161 victoires.

À un mois du terme, les deux jockeys sont donc séparés de huit succès. Certes, le jockey belge a pris une bonne avance mais un retour de Pierre-Charles Boudot n’est pas à exclure, lui qui risque bien de multiplier ses déplacements.

Mickaelle Michel pour un Top dix ?

Derrière cette magnifique lutte, Maxime Guyon semble bien parti pour conserver sa troisième place. Avec 136 succès, malgré un moins bon exercice que l’an passé (180 victoires), il obtiendra certainement le même classement. Au pied du podium, Mickaël Barzalona compte 115 victoires mais reste sous la menace de Stéphane Pasquier, de retour au premier plan, qui compte cinq succès de retard.

En début d’année 2018, une femme occupait la première place du classement. Désormais onzième, Mickaelle Michel est à la lutte pour obtenir une incroyable place dans le Top dix avec 72 succès, soit un de moins qu’Aurélien Lemaître, actuellement juste devant elle.