Sovereign, la surprise du Derby Irlandais

Il y a des courses qui marquent par une performance de classe, d’autres par un scénario détonant. Samedi, le deuxième argument s’est appliqué cette année au Derby Irlandais. Désigné comme lièvre, autrement dit chargé d’assurer le train pour un autre pensionnaire de son écurie, Sovereign a remporté le Derby Irlandais avec six longueurs d’avance sur le grandissime favori, Anthony van Dyck, récent vainqueur du Derby d’Epsom.

O’Brien, toujours O’Brien

Cinq, six puis neuf et même dix longueurs. Sovereign et son compagnon d’écurie, Norway, n’ont pas amusé la galerie et ont vite pris la poudre d’escampette. Les fuyards ont gardé cette avance jusqu’à l’entrée de la ligne droite. Le favori, Anthony van Dyck, s’est enclenché à quatre cents mètres du poteau mais la messe était dite. Sovereign a enregistré la deuxième victoire de sa carrière, de loin la plus belle un an après avoir gagné une petite course à Galway. Le fils de Galileo restait sur une dixième place dans le Derby d’Epsom. Anthony van Dyck s’est emparé de la deuxième place à six longueurs du lauréat tandis que Norway a conservé de peu la troisième place pour offrir un triplé à Aidan O’Brien.

Acte 13

L’entraîneur star a inscrit pour la treizième fois son nom au palmarès du Derby Irlandais. Il n’y a que dans les Phoenix Stakes (Gr.1) où Aidan O’Brien a davantage brillé, avec seize victoires. Représentant la casaque Magnier-Tabor-Smith, Sovereign a fait briller Padraig Beggy, jockey qui surprend pour la deuxième fois au niveau Groupe 1 après avoir remporté le Derby d’Epsom en 2017 avec Wings of Eagles. «Il en a trop fait l’autre jour à Epsom mais là il a montré, comme beaucoup de fils de Galileo, qu’il était difficilement rattrapable sur des pistes rapides», a déclaré Aidan O’Brien aux médias britanniques. «Maintenant, pas mal d’options s’offrent à nous, comme le St Leger, mais nous allons étudier cela. Les King George et le Grand Prix de Paris sont d’autres possibilités.»

Iridessa retrouve sa forme de 2018

Vendredi, dans des Pretty Polly Stakes (Gr.1) courus seulement par cinq partants, Iridessa s’est baladée. La pouliche entraînée par le fils de Aidan O’Brien, Joseph, a confirmé ses très belles impressions laissées à deux ans, clouant Magic Wand à plus de deux longueurs. La fille de Ruler Of The World s’est imposée en fin de saison dans le Fillies Mile (Gr.1) devant Hermosa, qui a réalisé le doublé 1000 Guinées-1000 Guinées Irlandaises au printemps. Samedi, Joseph O’Brien n’a laissé que des miettes à ses adversaires, remportant aussi un Groupe 3 et une Listed. La génétique familiale n’est décidément pas une légende.