Star Catcher, nouvelle étoile de John Gosden

L’année dernière, Sea of Class avait montré l’étendue de son talent dans les Irish Oaks, s’imposant dans un magnifique style. Quelques semaines plus tard, elle avait été battue de peu dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe après une fin de course exceptionnelle. En ce début de semaine, les médias britanniques ont annoncé le décès de la protégée de William Haggas. Une terrible perte pour le monde des courses. Disputés samedi, les Irish Oaks avaient donc une saveur particulière. Après les forfaits d’Antonia de Vega et Operatic Export, elles n’étaient plus que huit pour succéder à Enable, sacrée en 2017, et donc à la regrettée Sea of Class. Rapidement en tête de la course, Star Catcher a pris les commandes d’une épreuve où Iridessa et Ping Dogwood ont patienté en dernière position. Dans la ligne droite, Lanfranco Dettori a actionné la pouliche qui a résisté jusqu’au bout à la belle fin de course de Fleeting. Pink Dogwood a fini troisième sans les menacer.

Hautes ambitions avec le Prix Vermeille

Comme Sea of Class, Star Catcher est une fille de Sea The Stars. John Gosden a toujours tenu en haute estime cette demi-sœur de Cannock Chase, lauréat d’un Groupe 1 en 2015 à Woodbine. Il avait décidé de faire l’impasse sur les 1 000 Guinées Irlandaises pour l’engager sur une plus longue distance lors des Ribblesdale Stakes (Gr.2) à Ascot. Pari gagnant puisqu’elle avait devancé Fleeting avec plus d’une longueur et demie. Portant la même casaque que Cracksman, Star Catcher a donc remporté le premier Groupe 1 de sa carrière. Après Great Heavens en 2012 et Enable il y a deux ans, elle a permis à John Gosden d’obtenir un troisième sacre, le cinquième pour le jockey Lanfranco Dettori. «Je pense que le Prix Vermeille (Gr.1) sera sa prochaine sortie. Les Yorkshire Oaks, où elle serait opposée à ses aînés, n’est peut-être pas la bonne solution. Comme elle est allée à Royal Ascot et au Curragh, se reposer et participer au Vermeille serait une meilleure idée», a déclaré l’entraîneur à qui tout réussit en 2019. Star Catcher effectuera donc probablement une première excursion à Paris Longchamp dès le 15 septembre.

Romanised en route vers Deauville

Dans les Minstrel Stakes (Groupe 2), les sprinteurs se sont affrontés sur 1.400 m. Romanised a produit une magnifique accélération pour reprendre Hey Gaman dans les deux cents derniers mètres. Ce pensionnaire de Ken Condon n’avait plus gagné depuis les 2000 Guinées Irlandaises (Gr.1) sur cet hippodrome en 2018. Quatrième des Queen Anne Stakes (Gr.1) lors du Meeting Royal Ascot, il a permis à son jockey Billy Lee de remporter son premier groupe 2 depuis sa victoire… dans cette même épreuve en 2016 avec Gordon Lord Byron! Romanised devrait lui aussi montrer son nez en France. En effet, son entraîneur souhaite l’orienter vers le Prix Jacques Le Marois (Gr.1), programmé le 11 août à Deauville.