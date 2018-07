Stradivarius sort vainqueur du marathon de la Gold Cup à Ascot

Le troisième jour du meeting Royal Ascot est toujours un moment spécial. Oui, il règne à Ascot comme un parfum d’exception, encore plus que les autres jours. C’est tout simplement un parfum de Gold Cup. Imaginez quatre longs kilomètres, des champions comme s’il en pleuvait et une ligne droite pour désigner un marathonien hors pair. Ce jeudi encore, dans la banlieue de Londres, la Gold Cup a offert un spectacle grandiose.

Quelle lutte !

Order of St George, couronné dans cette épreuve en 2016. Vazirabad, triple lauréat au niveau Groupe 1. Stradivarius, quadruple vainqueur de Groupe. Torcedor, toujours dans les cinq premiers sur cette piste. L’affiche promettait. Le résultat a été au rendez-vous. Après 3.700 mètres de course, les favoris sont arrivés groupés dans la ligne droite. En plein action, Order of St George a laissé Torcedor s’envoler mais c’était sans compter la hargne et la classe de Stradivarius et Vazirabad qui ont offert aux fans une lutte terrible jusqu’au poteau. Stradivarius, entraîné par le maître John Gosden, est alors parvenu à retrouver un second souffle pour dominer le champion d’Alain de Royer Dupré de trois quarts de longueur.

Dettori, un sixième sacre… six ans après

Lanfranco Dettori, âgé de quarante-sept ans, a inscrit son nom au palmarès de la Gold Cup pour la sixième fois, lui qui avait remporté ce monument pour la première fois en 1992 avec Drum Taps. Le jockey italien a également atteint la barre des soixante succès dans ce meeting Royal Ascot. Quant à John Gosden, il est reparti pour la première fois avec le mythique trophée en or. Au micro du RacingPost, Lanfranco Dettori a admis que «c’était excitant de gagner la Gold Cup de cette manière! C’est ce que le public aime voir et c’est ce qu’ils ont eu. Le crédit revient au cheval qui s’est battu comme un lion, et à John Gosden.»

Et de 10 pour Ward

Plus tôt dans la journée le génial entraîneur américain Wesley Ward a encore montré sa grande habilité avec la jeune génération. Shang Shang Shang, vainqueur d’un nez des Norfolk Stakes (Gr.2), a permis à l’entraîneur, entre autres, de Lady Aurelia, d’obtenir sa dixième victoire à Royal Ascot. L’autre course de Groupe 2 du jour est revenue au duo O’Brien-Moore pour la célèbre casaque orange et bleu de Magnier-Smith-Tabor. Magic Wand a décroché les Ribblesdale Stakes, Groupe 2 réservé aux pouliches sur la distance de 2.400m. Elle a devancé Wild Illusion, favorite après sa deuxième place dans les Oaks trois semaines plus tôt. Nul doute que les trois pouliches montées sur le podium seront revues à un niveau supérieur dans les semaines à venir.