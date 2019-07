Ten Sovereigns, futur roi du sprint, et fin de carrière pour Masar…

Le meeting Royal Ascot est évidemment le plus réputé en Grande-Bretagne. Mais celui de Newmarket n’en reste pas moins une grande échéance sur le calendrier hippique. Durant trois jours, du 10 au 12 juillet, deux Groupes 1 étaient au programme. Il y a d’abord eu les Tattersalls Falmouth Stakes, qui se sont disputés sur le mile. Parmi les six concurrentes, seule One Master s’était imposée à ce niveau, lors du Qatar Prix de la Forêt. Faisant figure de favorite, la protégée de William Haggas s’est heurtée à la ténacité de Veracious. En tête durant le parcours, cette dernière s’est montrée très courageuse pour repousser l’attaque d’One Master, venue dans un canter à trois cents mètres de l’arrivée. Entraînée par le redoutable Sir Michael Stoute, la fille de Frankel avait déjà pris deux troisièmes places à ce niveau, lors des Coronation Stakes à Ascot et des Nassau Stakes à Goodwood. Montée par Oisin Murphy, elle a obtenu un premier succès en Gr.1, succédant à Alpha Centauri. Sir Michael Stoute a inscrit pour la quatrième fois son nom au palmarès de cette épreuve, trente-trois ans après son premier sacre. Veracious devrait désormais disputer les Sussex Stakes le 31 juillet à Goodwood, où elle devrait retrouver One Master, sa dauphine du jour.

Ten Sovereigns en patron

Les Darley July Stakes étaient donc le deuxième Groupe 1 de ce meeting. Douze sprinteurs se sont affrontés sur 1.200 mètres en ligne droite. Tout de suite en jambes, Ten Sovereigns a rapidement pris les devants. Au centre de la piste, le protégé d’Aidan O’Brien a pulvérisé ses adversaires dans les trois cents derniers mètres. Monté par Ryan Moore, il a pris une éclatante revanche sur Advertise, qui l’avait devancé dans la Commonwealth Cup à Ascot. Troisième, Fairyland a complété le podium. On a donc vu une nette supériorité des trois ans, qui ont pris les cinq premières places. Après trois succès en 2018, dont un Groupe 1, Ten Sovereigns avait pris une cinquième place pour sa rentrée dans les 2000 Guinées de Newmarket. La distance était trop longue pour le fils de No Nay Never qui a ensuite été engagés dans des courses plus courtes. Il a donc obtenu là le deuxième Groupe 1 de sa carrière. Aidan O’Brien réussit une fantastique saison avec huitième Groupe 1 au compteur, le neuvième ayant été remporté dimanche par Japan dans le Juddmonte Grand Prix de Paris. Son jockey, Ryan Moore, en est lui à cinq. L’homme de Ballydoyle a annoncé à la presse britannique que sa prochaine sortie pourrait être le Coolmore Nunthorpe, prévu le 23 août à York.

Clap de fin pour Masar

Lors de la première journée du meeting, Masar, lauréat du Derby d’Epsom en 2018, figurait sur la liste des partants d’un Groupe 2, les Princess of Wales’s Tattersalls Stakes. Battu assez tôt, le protégé de Charlie Appleby a terminé dernier, dans une épreuve remportée par Communique. Portant les couleurs Godolphin, il ne semblait pas au flamboyant niveau qu’il avait atteint avant sa blessure, l’été dernier. L’entraîneur et le Sheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum ont pris la décision de mettre un terme à sa carrière : «C’est un cheval qui nous a offert de grandes journées», a analysé Charlie Appleby pour le Racing Post. «D’un point de vue personnel, il a été mon premier gagnant classique. Même s’il est triste de le voir quitter la scène, nous devons faire ce qu’il faut pour le cheval. Je suis heureux qu’il prenne sa retraite en bonne forme.» Masar a donc quitté la scène des courses avec à son palmarès un Froupe 1 et deux troisièmes places dans le Prix Jean-Luc Lagardère 2017 (Gr.1) à Chantilly et les 2000 Guinées de Newmarket (Gr.1).