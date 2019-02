Thomas Gueguen tire déjà sa révérence

Il est des informations totalement imprévues qui tombent, en début de soirée, tel un cheveu sur la soupe. Ce fut le cas ce mercredi 27 février sur les réseaux sociaux, quand nos confrères de Jour de Galop ont annoncé : «Thomas Gueguen tourne la page». Âgé de seulement de trente-trois ans, le jockey d’obstacle a mis un terme à quatorze années de carrière, huit en tant que professionnel et six en amateur, après s’être également illustré en tant que cavalier de concours complet.

2018, sa meilleure année

Dans l’édition de Jour de Galop datée du 28 février, Thomas Gueguen a justifié son choix : «J’ai perdu ma rage et ma motivation. J’aurais effectivement pu placer l’or comme objectif cette saison. Mais l’investissement réclame d’être à 100% sept jours sur sept avec des prises de risques dans chaque course, ce dont je ne veux plus. J’ai toujours su que la compétition hippique ne serait qu’une étape dans ma vie.» Le jeune professionnel quitte donc la compétition au sommet après une année 2018 riche en succès (soixante-quatre, son record), avec à la clé une Cravache d’Argent, synonyme de deuxième place dans le classement des jockeys. Façonné chez François Nicolle, il aura eu la chance d’être associé durant quatre courses à la crack De Bon Cœur, pour trois victoires et une deuxième place.

Palmarès fourni

De Thomas Gueguen, on retiendra en priorité son seul Groupe 1, le Prix de la Haye Jousselin. Le 5 novembre 2017, à l’issue des 5.500m du steeple-chase de l’hippodrome d’Auteuil, Bipolaire avait dominé le champion Milord Thomas pour offrir un premier sacre majeur à Thomas Gueguen. Sa carrière s’achève sur un total de 213 succès en 872 tentatives. Outre un Groupe 1, il s’est aussi imposé au niveau Groupe 2, dans le Prix Georges Courtois en 2017, et à sept reprises au niveau Groupe 3.

Reconnaissance

Dans un reportage diffusé en mai 2018 sur equidia.fr, son mentor, François Nicolle avait ainsi salué son travail : «Thomas a travaillé quatre fois plus qu’un crack jockey et s’est remis en question pour arriver au niveau où il est aujourd’hui. Je lui tire mon coup de chapeau.» La respectueuse réponse du jockey n’en était que plus belle : «François Nicolle m’a tout appris. Cela a été long mais l’apprentissage s’est fait au fil des années. À force de travail et d’acharnement, j’ai réussi. Je n’ai pas peur de la défaite, je monte en accord avec le cheval.»