Too Darn Hot au-dessus de la mêlée dans le Qatar Prix Jean Prat

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour les courses hippiques françaises. Après un bon printemps ponctué par des victoires dans le Jockey Club (Sottsass) et le Diane (Channel), les épreuves majeures tombent toutes dans l’escarcelle des entraîneurs britanniques et plus précisément dans les mains du maître anglais John Gosden. Une semaine après sa victoire dans le Grand Prix de Saint-Cloud avec Coronet, il s’est adjugé le Qatar Prix Jean Prat hier à Deauville.

Sprinteur de génie

Près de neuf mois après sa victoire dans les Dewhurst Stakes (Gr.1) à Newmarket, Too Darn Hot a renoué avec le succès dans le Qatar Prix Jean Prat. Le jeune champion de John Gosden s’est baladé dans cette épreuve disputée pour la première fois sur 1.400m et en ligne droite. Patient au milieu du peloton positionné en pleine piste, Too Darn Hot s’est envolé dans les quatre cents derniers mètres pour dominer Space Blues (C. Appleby), deuxième, et Fox Champion (R. Hannon), troisième. Le premier représentant français, Munitions, entraîné par André Fabre, a terminé quatrième à plus de six longueurs du lauréat. De retour sur une distance plus à sa convenance, Too Darn Hot a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui l’année dernière, lorsqu’il avait glané quatre victoires en quatre courses. De fait, il reste invaincu sur 1.400m, avec quatre succès en autant de tentatives.

Gosden accumule les trophées

À soixante-huit ans, John Gosden a conservé la même rage de vaincre. L’entraîneur britannique aux trois Arc de Triomphe, gagnés avec Golden Horn en 2015, puis Enable en 2017 et 2018, a poursuivi sa razzia hier sur la côte normande. En l’espace de six semaines, il a remporté pas moins de cinq Groupes 1 et non des moindres: Oaks, Gold Cup, Grand Prix de Saint-Cloud, Eclipse et Jean Prat. «On a trouvé sa course parfaite», a déclaré John Gosden à la chaîne anglaise Sky Sports Racing. «Sur 1.400m, il a été parfait. Il a toujours été très rapide, surtout à deux ans. Aujourd’hui il le prouve de nouveau.» En six sorties, Too Darn Hot n’est encore jamais sorti du podium. Après avoir déçu dans les 2000 Guinées Irlandaises, terminant deuxième, et les St James’s Palace Stakes, où il s’est classé troisième, il a remis les pendules à l’heure en Normandie!

Heureux comme Dettori

«C’est super, je suis ravi pour le cheval», a commenté Lanfranco Dettori face à la presse britannique. «Cette course va lui redonner pas mal de confiance, il a encore beaucoup de belles choses à faire.» La suite du programme pourrait avoir lieu sur ce même hippodrome de la Touques, avec le LARC Prix Maurice de Gheest (Gr.1) disputé sur 1.300m le 4 août. Le fils de Dubawi et Dar Re Mi, comptant chacun trois succès au niveau Groupe 1, a toutes les capacités pour être consacré meilleur sprinteur de trois ans.