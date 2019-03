Trais Fluors fait grosse impression à Chantilly

La récréation est terminée. C’est bel et bien l’heure de la reprise. Comme chaque année, au début du mois de mars, certains champions reprennent la compétition dans les fameux Prix Darshaan, Montjeu et Anabaa, sur des distances de 1.300m à 1.900m. Les meilleurs d’entre eux prendront la direction des hippodromes de Meyda, près de Dubaï, ou Lingfield, en Angleterre, pour les grandes joutes de début de printemps.

Trais Fluors confirme

De nombreux mois après avoir soufflé le chaud et le froid, Trais Fluors retrouve de sa superbe. Intéressant troisième dans le Prix d’Ispahan mais décevant septième dans le Prix Jacques-le-Marois, le fils de Dansili avait remis les pendules à l’heure dans le Prix Lyphard, une épreuve de niveau Listed, fin novembre à Deauville, en venant à bout de Rolando. Ce mardi, pour sa course de remise en jambes, malgré un parcours au botte-à-botte des chevaux à la corde, il a survolé la course et s’est imposé en champion. À noter la belle deuxième place de Call The Wind, lauréat du Prix du Cadran, qui prendra la direction de Meydan pour tenter de succéder au palmarès de la Gold Cup à Vazirabad, grand absent de l’édition 2019.

«Les sensations ont été très bonnes. Trais Fluors a été au bout de son effort et m’a vraiment plu. Dans le dernier tournant, il avait beaucoup d’envie et il a plaisamment galopé jusqu’au poteau. Il a beaucoup de caractère, c’est l’une de ses forces. Je le pense capable de réussir une bonne année 2019. À cinq ans, nous avons peut-être retrouvé le très bon Trais Fluors», a déclaré Pierre-Charles Boudot au micro d’Equidia.

Bayoun repousse encore ses limites

Invaincu en 2018, Bayoun n’a trouvé que Volfango pour lui barrer la route et mettre fin à sept succès consécutifs, cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le hongre de six ans a repris sa quête dans le Prix Montjeu et engrangé une dixième victoire en quinze courses. À l’issue de 1.600m d’efforts, l’élève de Thierry Lemer a dominé Indyco et Graphite. «Il s’endurcit et se montre très courageux», a commenté son entraîneur à la télévision. «Je n’ai jamais douté durant le parcours. Le cheval et son jockey ont effectué un sans-faute. Le programme étranger est intéressant avec des allocations tentantes. Normalement, nous irons à Lingfield le 19 avril», jour de la finale du All Weather Championship.

Forza Capitano montre de nouveau les muscles

Quatre mois après sa très bonne troisième place dans le Prix de Seine-et-Oise (Groupe 3) à Maisons-Laffitte, Forza Capitano, pensionnaire de Henri-Alex Pantall, a renoué avec la victoire dans le Prix Anabaa sur les 1.300m de la piste en sable. Le hongre de quatre ans s’est imposé de belle manière devant Bakoel Koffie et Viscicount Barfield. La suite du programme n’est pas encore connue pour ces bons sprinteurs.