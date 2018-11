Trais Fluors retrouve le chemin du succès, Cartabianca surprend

Si le meeting d’été reste évidemment le temps fort annuel du programme des courses de galop de Deauville, en cette fin de saison, l’hippodrome de la Touques accueille quelques courses intéressantes labellisées Listed, le niveau inférieur à celui des Groupes. Ainsi, mardi, le Prix de la Petite Étoile a réuni douze pouliches de trois ans sur la piste normande en sable fibrée. Dans une course menée à grande allure par Blessed Kiss, l’outsider Cartabianca se situait en dernière position pour aborder le tournant finale. Associée à Aurélien Lemaître, la fille du regretté Vision d’État a alors produit une magnifique accélération pour dominer d’une encolure Love And Peace. Une belle histoire puisqu’elle a offert une première Listed à son entraîneur David Morisson. Installé à Pau, celui-ci a débuté sa carrière d’entraîneur cette année. Achetée 12.600 euros à réclamer le 16 septembre à Dax, elle a gravi les échelons, remportant un Handicap et maintenant une Listed. Cette victoire lui permet de renforcer son statut en vue d’une future carrière de poulinière. «Nous sommes venus ici pour lui donner du caractère gras. Elle a gagné, c’est magnifique. Nous l’avons rallongée et je la sentais sur une courbe ascendante qui n’a fait que progresser», a déclaré David Morisson au micro d’Equidia.

Rentrée gagnante de Trais Fluors

Hier, la deuxième Listed de la semaine à Deauville était le Prix Lyphard. Quinze chevaux de trois ans et plus ont tenté de conclure en beauté leur année 2018. Avant le coup d’envoi, une candidature semblait sauter aux yeux. Deuxième du Prix Jean Prat (Gr.1) en 2017 derrière Thunder Snow, Trais Fluors n’avait contre lui que d’avoir effectué une petite rentrée en vue du meeting hivernal de Meydan aux Émirats arabes unis. N’ayant plus couru depuis le 12 août et sa septième place dans le Prix Jacques le Marois (Gr.1), le pensionnaire d’André Fabre a dû batailler pour renouer avec le succès qui le fuyait depuis le 17 juin 2017. À proximité des chevaux de tête durant toute la course, Trais Fluors a résisté jusqu’au bout au bon finisseur Rolando. Le poulain monté par Pierre-Charles Boudot a ainsi épinglé la deuxième Listed de sa carrière. Nul doute qu’il devrait rapidement retrouver le chemin des Groupes la saison prochaine.