Tropbeau règne sur le Calvados et Terebellum renforce la mainmise de John Gosden

C’était un samedi important pour la suite de la saison, sur le sol français et ailleurs. De très bons Pur-sang de deux et trois ans étaient de sortie en Normandie, dans les réputés Shadwell Prix du Calvados, Prix Daphins et Prix de la Nonette. Et les impressions, côtés français et anglais, ont été excellentes. De bon augure pour les joutes automnales.

Tropbeau s’envole

Tropbeau a débuté tardivement en compétition, le 19 juin à Maisons-Laffitte. Malgré une sixième place, elle avait laissé une bonne impression. Engagée sur une plus longue distance, cette élève d’André Fabre et pensionnaire de la casaque Lady Bamford a explosé aux yeux du grand public, avec deux très faciles victoires à Deauville Clairefontaine (six longueurs) et Deauville La Touques (deux longueurs et demie). À l’occasion de cette dernière performance, elle avait remporté le premier Groupe de sa carrière, le Prix Six Perfections (Groupe 3). Samedi, dans le Shadwell Prix du Calvados (Groupe 2), Tropbeau a devancé Marieta (M. Delcher Sanchez) et Walk in Marrakesh (M. Johnston). Désormais, elle peut sereinement aborder l’étage supérieur, les Groupes 1, lors des prochaines semaines. Elle a succédé au palmarès à Beyond Reason, pensionnaire de Godolphin, et Polydream, propriété de Wertheimer. Sur les dix dernières années, les français reviennent à égalité avec les étrangers (5-5).

Le duo Gosden-Dettori fait vibrer avec Terebellum

Selon les chiffres arrêtés au 17 août, John Gosden a glané pas moins de six victoires pour onze départs! Une réussite incroyable pour le maître entraîneur britannique. Mieux, sur ces six succès, il y a cinq Groupes: deux Groupes 1, deux Groupes 2 et un Groupe 3. Dans le Prix de la Nonette, Gr.2 disputé sur 2.000 mètres, Terebellum n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Lancée à trois cents mètres du poteau d’arrivée par son jockey Mickael Barzalona, la fille de Sea The Stars s’est envolée pour décrocher le troisième succès de sa carrière, le premier dans un Groupe. Elle a dominé Mutamakina (C. Laffon-Parias) qui a très bien fini et Cartiem (J-C. Rouget), courageuse troisième. Entraînée sur place par Jean-Claude Rouget, Etoile, quatrième du Longines Prix de Diane, a pris la sixième place. «C’est une très bonne pouliche», a déclaré John Gosden au micro d’Equidia. «Dès sa première course (le 23 mai à Goodwood, ndlr), Lanfranco Dettori a dit qu’elle avait de la classe. Elle n’a pas aimé le terrain mais elle s’est très bien comportée. Nous pourrions l’engager dans le Prix de l’Opéra (programmé le dimanche 6 octobre, ndlr).»

Helter Skelter fait forte impression, Delaware confirme

Helter Skelter, voilà un nom à retenir pour les prochaines semaines. Nommé ainsi en référence à une chanson des Beatles, ce galopeur de deux ans a survolé le Critérium du Fonds européen de l’élevage, épreuve labellisée Listed. Entraîné par Jean-Claude Rouget, il a enregistré un deuxième succès en trois courses. Il a ainsi repris le cours de ses belles performances après avoir été battu du minimum le 14 juillet à Paris Longchamp par Well of Wisdom, un poulain de Charlie Appleby devancé depuis par l’invaincu Earthlight. Samedi, Helter Skelter a infligé plus de trois longueurs à Saqqara King et Shared Belief, deux poulains attendus et venus de Grande-Bretagne. Pour le fils de Wootton Bassett, la prochaine étape devrait être le Prix Jean-Luc Lagardère (Groupe 1) le dimanche 6 octobre à Paris Longchamp.

Dans le seul Groupe 3 au programme, le Shadwell Prix Daphnis, Delaware a confirmé sa montée en puissance. Le fils de Frankel a remporté la troisième course de sa carrière et surtout son premier Groupe après un succès dans une Listed, le Prix de Tourgéville, au début du meeting deauvillais. Vrai spécialiste du 1.600m, il n’a jamais terminé plus loin que troisième cette année. Cette fois, il a facilement dominé Daphins Dave (P. Brandt) et Paramount (C. Ferland), qui ont terminé à plus de quatre longueurs.