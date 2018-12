Un Lemaire record, Géroux et Prat terminent dans le top dix

Il y a des exploits qui resteront dans les mémoires pour longtemps. Un an après avoir décroché une première Cravache d’Or japonaise, la première d’un jockey étranger, Christophe Lemaire a hissé la barre encore plus haut en 2018. Le Français a atomisé la concurrence, signant 215 victoires au cours de l’année et effaçant du même coup des tablettes la légende Yutaka Take, qui en avait cumulé 212 en 2005. La presse internationale spécialisée a salué comme il se doit la performance plus que majeure du Tricolore au pays du Soleil Levant. Il faut dire qu’il s’est même permis de gagner quatre courses lors du dernier jour de compétition. «Je ne réalise pas encore la portée de l’exploit», a confié Christophe Lemaire lors de l’émission l’Avant Courses sur Equidia. «J’ai atteint mon objectif. Je suis content de terminer en beauté une année exceptionnelle. Les dernières semaines ont été stressantes. Tant que le poteau n’est pas franchi, je ne pouvais pas crier victoire.»

Prat, un Groupe 1 pour conclure

Année record également pour Flavien Prat. Pour sa quatrième saison complète outre-Atlantique, le fils de Frédéric, entraîneur de Trotteurs, a tout simplement flambé. En effet, il termine l’année avec 182 succès et une dixième place au classement des jockeys. Le jeune Français améliore nettement son ancien meilleur score (170 victoires en 2016) et ses pourcentages de réussite (22% de victoires, 54% de courses terminées parmi les trois premiers). Mi-décembre, il a même dépassé les 600 succès sur le sol américain et en compte pas moins de 610 victoires en cette fin d’année. Clou du spectacle, le 26 décembre à Santa Anita, Prat a conclu 2018 de la meilleure des manières avec un sixième Groupe 1 à son palmarès américain rien que cette saison.

Fort de sa victoire de prestige dans la Pegasus World Cup avec Gun Runner, Florent Géroux n’a jamais quitté le top cinq du classement des jockeys. Il termine cinquième avec 179 victoires, sa deuxième meilleure année depuis son installation en 2009 – il en avait obtenu 217 en 2016. De son côté, Julien Leparoux, papa pour la deuxième fois au cours de l’année, termine 2018 avec 100 succès. Il s’est présenté à 730 courses soit 70 de moins que l’an passé et près de 300 de moins que sa moyenne annuelle depuis son arrivée sur le sol américain en 2005.

La meilleure année de Johan Victoire en Corée

À l’autre bout de la planète, en Corée du Sud, Johan Victoire a lui aussi enchaîné les victoires tout au long de l’année. Il termine 2018 avec 65 succès. L’an passé, il n’était arrivé qu’en juillet et avait glané 18 victoires. Cette année, il termine troisième meilleur jockey de l’hippodrome de Séoul. Son compère tricolore d’aventure coréenne, David Breux, a lui enregistré 38 succès.

Ronan Thomas, une première déjà réussie au Qatar

Début novembre, Ronan Thomas s’est envolé pour Doha et les écuries d’Alban de Mieulle, entraîneur français installé dans le Golfe. Le jockey tricolore s’est vite acclimaté aux courses disputées deux fois par semaine dans la capitale qatarienne. Après huit semaines de compétition, il compte déjà 13 succès et une troisième place du classement du meeting. Les autres jockeys tricolores ne sont pas en reste, à l’image de Théo Bachelot (6 succès), Mathieu Pelletan (3) et Ryan Curatolo (4), habituellement installé à Singapour.