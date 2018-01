USA : GUN RUNNER prépare ses adieux

L’Américain de 5 ans, qui va rejoindre le haras a un dernier rendez-vous à honorer : la Pegasus World Cup. Pas n’importe quelle course puisque l’épreuve qui se déroule en Floride sur l’hippodrome de Gulfstream Park à Hallandale Beach (sur une distance de 1800m), n’est autre que la course la plus richement dotée du monde. L’allocation est en effet de 16 millions de dollars. Mais pour inscrire un cheval, les propriétaires doivent débourser la modique somme d’un million de dollars ! En sachant que les 12 places disponibles doivent être réservées (et donc payées) un an à l’avance. Avec la possibilité au détenteur du fameux sésame d’inscrire le cheval de son choix, mais aussi de le revendre.

Pour GUN RUNNER, voilà un moment que ses adieux aux hippodromes sont programmées ce dernier dimanche de janvier en Floride. Le fils de Candy Ride et Quiet Giant, qui n’a plus couru depuis le 5 novembre dernier et sa belle victoire dans le Breeder’s Cup, a commencé une préparation spécifique en début de semaine, avec son jockey, le Français Florent Géroux. Selon les informations en provenance des Etats-Unis, le protégé de Steven Asmussen (propriété de Winchell Thoroughbreds Llc) est même en grande forme, moins de dix jours avant la dernière course de sa carrière. Véritable spécialiste de la distance, GUN RUNNER a remporté ses trois dernières courses sur 1800 mètres avant la Breeder’s Cup ( qui elle se court sur 2000m) : la Stephen Foster Handicap en juin, les Whitney Stake en août et les Woodward Stakes en septembre. D’ici le 28 janvier prochain, date de la course, nous reviendrons sur les adversaires de Gun Runner, mais COLLECTED, battu dans la Breeder’s Cup il y a deux mois et demi se présentera comme un sérieux candidat à la victoire.

> Pegasus World Cup (Groupe 1 réservé aux 4 ans et +), dimanche 28 janvier Hallandale Beach (Etats-Unis)

Photo : Breeder’s Cup