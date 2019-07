Victoire autoritaire de Suphala dans le Prix Chloé, Maven en route vers le Prix Morny

Quelques semaines après les Prix de Diane Longines et Prix du Jockey-Club, l’hippodrome de Chantilly a accueilli samedi deux Groupes 3 en semi-nocturne devant un public venu en nombre. Le Prix Chloé a réuni huit pouliches après le forfait de Preciosa. La favorite, l’anglaise Imperial Charm, a rapidement montré ses prétentions en prenant les devants. Dans le sillage des leaders, Suphala a patienté derrière Romancière. Dans la ligne droite, l’animatrice a été débordée par Suphala qui a dominé assez sûrement la pouliche de la casaque Wertheimer. Deuxième derrière Watch Me lors de sa rentrée et lauréate depuis des Coronation Stakes (Gr.1) à Ascot, la fille de Frankel avait déçu dans la Poule d’Essai des Pouliches à Paris Longchamp. Le 10 juin, la pouliche entraînée par André Fabre avait renoué avec le succès dans une Listed. Rallongée pour cette course, elle a prouvé qu’elle avait de la tenue. Achetée 650 000 euros par Lady Bamford aux ventes de yearlings Arqana, elle a succédé au palmarès de ce Groupe 3 à Crown Walk. André Fabre a remporté son quatrième Prix Chloé, trente ans après son premier sacre dans cette épreuve. Deuxième des deux dernières éditions, Pierre-Charles Boudot a quant à lui inscrit son nom pour la première fois au palmarès.

André Fabre réalise le doublé

Battue de peu, Romancière a permis à André Fabre de réaliser le doublé. Associée à Maxime Guyon, elle a rassuré son entourage après une décevante sixième place dans une course à conditions, où figurait cependant Channel. Quatrième de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) puis troisième du Prix Saint-Alary (Gr.1), Imperial Charm redescendait de catégorie. La pouliche montée par Mickaël Barzalona a un peu déçu en terminant troisième. On pourrait revoir quelques éléments de cette course dans le Prix Rothschild (Gr.1) le 28 juillet à Deauville.

Maven, la patte American Pharoah

Deuxième temps fort du jour, le Prix du Bois, première course de niveau Groupe de la saison française pour les Pur-sang de deux ans, a réuni huit poulains et pouliches sur la distance de 1.000 mètres en ligne droite. Attendu pour ses débuts sur le sol français, Maven n’a pas déçu. Toujours en tête, le poulain monté par Mickaël Barzalona a résisté à la belle fin de course de Jolie. Le favori, Hurricane Ivor, impressionnant pour ses débuts, n’a pu faire mieux que septième après un mauvais départ. De son côté, le protégé de Wesley Ward avait débuté victorieusement aux États-Unis à Aqueduct. Pressenti pour courir la Commonwealth Cup lors du meeting Royal Ascot, il ne s’y était finalement pas produit, son entraîneur s’étant désisté en raison du terrain souple. Maven présente des origines flatteuses. Il est le premier produit d’American Pharoah, grand champion aux États-Unis (Triple Couronne 2015), à remporter une épreuve de Groupe. Sa mère, Richies Party Girl, est d’une famille de chevaux qui se sont également distingués au plus haut niveau de l’autre côté de l’Atlantique.

Maven a succédé au palmarès à un autre étranger, Little Kim. «C’était la première fois qu’il courrait en ligne droite», a précisé Mickaël Barzalona au micro d’Equidia. «Il a un peu coincé pour finir mais la cause était entendue. Ce qu’il a fait aujourd’hui est significatif.» Maven et ses adversaires du jour pourraient être revus dans le Prix Robert Papin (Gr.2) le 21 juillet à Maisons-Laffitte (Gr.2) puis le Prix Morny (Gr.1) le 18 août à Deauville.