Victor Ludorum s’impose en force et Albignia met à mal la France

Comme chaque année, la jeune génération était très attendue dans les prestigieux Prix Marcel Boussac et Jean-Luc Lagardère. Des champions et championnes comme Zarkava, Found ou encore Siyouni avaient brillé dans ces épreuves avant de gagner les plus grandes courses de la planète.

Victor Ludorum, graine de champion

André Fabre possède deux poulains d’exception dans ses écuries. Si Earthlight a montré son talent dans le Prix Morny puis dans les Middle Park Stakes, Victor Ludorum était invaincu en deux sorties dans des lots plus faibles. Dans une course menée par Alson, le fils de Shamardal s’est placé en quatrième position, dans le dos de son principal adversaire Armory. Dans la ligne droite, Mickaël Barzalona a décalé le poulain à quatre cents mètres de l’arrivée, sans lui demander le maximum. Victor Ludorum s’est alors allongé de lui-même, gagnant le premier Groupe 1 de sa carrière. Le protégé de la casaque Godolphin avait débuté en compétition le 1er septembre en terrassant l’opposition. Quinze jours plus tard, son entourage avait souhaité l’engager dans une autre course afin qu’il accumule de l’expérience. Une nouvelle fois impressionnant, il s’était imposé. Hier, seul l’état du terrain, très souple, pouvait l’empêcher de prouver sa valeur. Finalement, Victor Ludorum s’est imposé en force, offrant à son entraîneur André Fabre son cinquième Prix Jean-Luc Lagardère, le deuxième pour Mickaël Barzalona.

«Nous avons vraiment des chevaux de deux ans par Shamardal très sympas», analyse Lisa-Jane Graffard, manager de l’écurie Godolphin en France. «C’est merveilleux d’avoir déjà gagné plusieurs Groupes 1 avec eux. Il est très important de gagner de grandes courses avec de bons chevaux pour l’élevage par la suite. Cela se passe bien cette année, avec trois très bons chevaux de deux ans. Heureusement, le cheikh Mohamed (al-Maktoum, ndlr) est un grand homme de sport et cela ne lui fait pas peur de faire courir ses chevaux ensemble. Ce sont de bons problèmes (rires).» L’année prochaine, Victor Ludorum, qui signifie en latin «vainqueur des jeux», devrait donc trouver sur son chemin Earthlight ou encore Pinatubo. De quoi nourrir de grandes ambitions.

Albigna, la patte Harrington

Neuf pouliches étaient au départ du Qatar Prix Marcel Boussac qui se dispute sur 1.600m. Un duel entre la France, avec Savarin, et l’Irlande, avec Albigna, était annoncé. Dans une course menée par Marieta, la protégée de Jessica Harrington a patienté sur une troisième ligne, aux côtés de sa rivale. Dans la ligne droite, la pouliche entraînée par André Fabre a été incapable de changer de vitesse, au contraire d’Albigna. Montée par Shane Foley, elle a nettement devancé l’animatrice Marieta et Flighty Lady, venue sprinter à la corde. Connue pour avoir entraînée la championne Alpha Centauri, Jessica Harrington possède désormais deux autres femelles de talents avec Millisle. Après deux succès pour ses débuts au Curragh, notamment dans un Groupe 2, Albigna avait connu sa première défaite dans les Moyglare Stud Stakes (Gr.1), terminant sixième sans démériter car elle était en chaleur. Engagée sur une plus longue distance et sur un terrain très souple, elle a offert à Shane Foley le quatrième Groupe 1 de sa carrière, le deuxième cette année après la victoire de Millisle dans les Cheveley Park Stakes. L’Irlandais ne disputait que sa quatrième course en France de sa carrière.

«Je ne m’attendais pas à une telle performance de ma pouliche», a avoué explique Jessica Harrington. «Nous avions un peu peur elle n’avait jamais couru sur un tel terrain, mais les produits de Zoffany ont tendance à bien se sortir des terrains souples. Cela a été le cas. C’est encore une victoire dans un Groupe 1 avec une pouliche alezane après celle de Millisle à Newmarket la semaine dernière. Je vais peut-être devenir superstitieuse lors des prochaines ventes!» Albigna a succédé au palmarès à Lily’s Candle. Un nouveau joyau probablement pour l’entraîneur et la famille Niarchos après Alpha Centauri.