Villa Marina confirme, Tropbeau se fait un nom

Le meeting estival de Deauville a ouvert ses portes pour un mois de courses en Normandie. La première journée a offert un programme intéressant avec deux Groupes 3. Le Prix de Psyché a mis aux prises les pouliches de trois ans sur 2.000 mètres. Dans une épreuve menée par Romancière et Cartiem, la favorite Edisa a patienté en dernière position. Dans la ligne droite, la protégée d’Alain de Royer Dupré a semblé pouvoir s’imposer mais Villa Marina, venue à la corde, a tracé une belle fin de course pour finalement devancer sa rivale. La protégée de Carlos Laffon-Parias a débuté en compétition le 4 avril à Saint-Cloud par une troisième place derrière la bonne Siyarafina, entrée au haras après une victoire en Groupe 1.

Après quatre places en quatre courses, la fille de Le Havre avait ouvert son palmarès le 11 juillet à Paris Longchamp. Elle a donc confirmé cette performance en obtenant le premier Groupe 3 de sa carrière. «Lorsqu’elle était battue, c’était par des pouliches qui répétaient par la suite», relate son jockey Olivier Peslier. «Elle confirme son dernier succès. L’assouplissement de la piste l’a aidée.»

Après Left Hand en 2016, Carlos Laffon-Parias a obtenu un deuxième succès dans cette épreuve tandis qu’Olivier Peslier a égalé les quatre victoires d’Yves Saint-Martin et Pat Eddery. Villa Marina q succédé au palmarès à Homérique. Deuxième, Edisa a confirmé sa belle deuxième place derrière Mehdaayih dans le Prix de Malleret (Gr.2). Et Romancière complété le podium.

Tropbeau porte bien son nom

Les pouliches étaient à l’honneur dans le Prix Six Perfections. Huit concurrentes se sont affrontées sur les 1.400 m de la piste deauvillaise. Associée à Maxime Guyon, Sésame Birah, venue de Grande-Bretagne, a pris la tête en compagnie de Tropbeau. Dans la ligne droite, cette dernière, montée par Mickaël Barzalona, a beaucoup «flotté» mais s’est finalement imposée de deux longueurs et demie devant la bonne finisseuse Alocasia. Achetée 180.000 euros en mai dernier aux ventes Arqana, Tropbeau a débuté en compétition par une honorable sixième place à Maisons-Laffitte, sans être bousculée. Le 6 juillet à Clairefontaine, la fille de Showcasing a surclassé ses adversaires en l’emportant de plus de six longueurs. André Fabre et Mickaël Barzalona ont célébré leur premier succès dans cette épreuve, promue Groupe 3 l’an passé. Et la France a remporté cette course qui souriait aux Britanniques depuis trois ans.

«Elle a un truc», a assuré Mickaël Barzalona au micro d’Equidia. «Elle est très sympa, maniable et a une action magnifique. Elle était beaucoup plus professionnelle et a bien accéléré en progression. Tous les chevaux ne parviennent pas à faire cela.» Tropbeau a succédé au palmarès à Beyond Reason. Comme cette dernière, elle pourrait tenter de réaliser le doublé Six Perfections/Prix du Calvados (Gr.2) le 17 août prochain.