Vow and Declare offre la Melbourne Cup à l’Australie

La France a son Arc, la Grande-Bretagne son King George et l’Australie sa Melbourne Cup. Mardi, tous les regards étaient tournés vers l’immense pays d’Océanie pour sa grande journée hippique. Groupe 1 disputé sur 3.200m, la Melbourne Cup a réuni vingt-quatre concurrents. À eux deux, Joseph et Aidan O’Brien ont délégué pas moins de sept chevaux, mais ni l’un ni l’autre n’est parvenu à s’imposer.

Pourtant, c’est bien un «O’Brien» qui a remporté cette prestigieuse épreuve. Après un gros effort au départ pour effacer son numéro vingt-trois dans les stalles, Vow and Declare a toujours évolué à proximité des premiers. Dans ‪la ligne droite, le protégé de Danny O’Brien, un entraîneur qui n’a aucun lien parenté avec la dynastie irlandaise, a attaqué à la corde pour finalement s’imposer du minimum. Après trois ans de disette, il a redonné la victoire l’Australie

Vow and Declare n’était pas le plus attendu. Placé dans un Groupe 1 ‪le 8 juin à Eagle Farm, le fils de Declaration of War s’est ensuite placé à plusieurs reprises à ce niveau. Associé à Craig Williams, il a offert à son entraîneur et son jockey un premier succès dans cette épreuve. «J’avais l’impression qu’il allait terminer troisième ou quatrième, ce qui aurait finalement été un peu décevant puisque nous étions si près de gagner. C’est un très jeune cheval et il progressera encore avec l’âge. J’espère que nous pourrons remettre notre titre en jeu l’année prochaine.»

L’Australie a probablement trouvé une nouvelle pépite avec Vow and Declare. Associé à Lanfranco Dettori, Master Of Reality a terminé deuxième avant d’être rétrogradé à la quatrième place pour avoir gêné Il Paradiso. Pour cette monte jugée «dangereuse», le jockey star italien a écopé d’une mise à pied de huit jours. Prince Of Arran a obtenu le premier accessit devant Il Paradiso, qui a tracé une bonne ligne droite. Le tenant du titre Cross Counter n’a pu faire mieux que septième, craquant un peu dans les derniers mètres.