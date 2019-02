Winx déjà épatante pour sa rentrée

Dites trente! Hier, sur l’hippodrome de Randwick, situé dans la banlieue de Sydney, la phénomène Winx a disputé la quarantième course de sa carrière. Pour une victoire rugissante, la trentième de suite. La fille de Street Cry a effectué sa rentrée presque quatre mois après avoir conclu l’année 2018 par un succès retentissant dans le Cox Plate (Groupe 1). On prend les mêmes et on recommence, comme dirait l’autre…

Troisième Apollo Stakes en poche

Partie à sa main, la championne aujourd’hui âgée de huit ans a voyagé en milieu de peloton une bonne partie de la course. À l’entrée du dernier tournant, son partenaire Hugh Bowman s’est décalé et Winx n’a plus eu qu’à placer son accélération dévastatrice pour s’imposer avec une facilité déconcertante. «Elle revient aussi forte qu’avant!», a clamé le commentateur de l’hippodrome australien. Winx a remporté pour la troisième fois de sa carrière ce Groupe 2 disputé sur la distance de 1.400m après ses victoires acquises en 2016 et 2017. Grâce à ce succès, les gains de la crack australienne ont atteint les 23 millions de dollars australiens, soit un peu moins de 15 millions d’euros. «J’étais en contrôle, enfin elle était en total contrôle jusqu’au poteau des 600m où la pression s’est accentuée», a déclaré son jockey au média australien ANZ Bloodstock News.

Retour anticipé

Élue Longines World’s Best Racehorse en fin d’année mais aussi lauréate du Secretariat Vox Populi Award aux Etats-Unis, Winx a effectué une rentrée inhabituelle. L’an passé, elle n’avait repris la compétition qu’un mois plus tard et sur le mile, toujours à Randwick dans les Norton Stakes. Selon ses propriétaires, l’année 2019 sera la dernière de sa carrière. Il se pourrait même que Winx stoppe sa carrière mi-avril lors des Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) après seulement quatre petites courses qui ressemblent de plus en plus à une tournée d’adieu. Pas question, pour le moment, de viser en novembre un cinquième Cox Plate. Ce qui est sûr, c’est que Winx est et restera l’égérie des courses australiennes pour l’éternité. La clameur du public au passage du poteau l’a encore prouvé.