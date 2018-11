Winx, l’égérie australienne

Mille deux cent quatre-vingt-quinze jours. Ce chiffre, à rallonge, peut paraître énorme. Il l’est. Il correspond surtout au nombre de jours d’invincibilité de Winx. Battue pour la dernière fois le 11 avril 2015 dans les Oaks Australiennes, à l’âge de trois ans, la championne reste sur vingt-neuf succès consécutifs dont vingt-deux au niveau Groupe 1. Malgré le décalage horaire et les questions que l’on peut se poser sur le niveau réel des courses au pays des kangourous, elle force l’admiration des spécialistes et fans européens et américains, bien au-delà de la passion australienne.

La jument d’une vie

Victorieuse de ses trois premières courses à l’âge de deux ans, la fille de Street Cry, un étalon Pur-sang venu d’Irlande, avait connu la défaite pour la première fois le 20 septembre 2014 dans un Groupe 2 réservée aux pouliches. La revanche entre Winx et First Seal, quinze jours plus tard au niveau Groupe 1, avait accouché du même résultat. Le début de sa saison de trois ans, redouté par la plupart des entraîneurs, s’était avéré être un long chemin de croix avec une septième place – le pire résultat de sa carrière – puis deux cinquièmes places entrecoupées d’une victoire à Rosehill. À cette époque, les Groupes 1 se refusent encore à elle. Après de nombreux échecs, dont un dans les Oaks, la série se termine le 16 mai 2015 sur l’hippodrome de Sunshine Coast, avec une première victoire qui en a appelé tant et tant d’autres.

Vingt-neuf succès d’affilée!

À l’aise sur toutes les distances allant de 1.400m à 2.000m, la protégée de Chris Waller a horreur de la défaite. Cela tombe bien, en trente-neuf courses, elle a enregistré trente-trois succès et n’a donc plus connu la défaite depuis trois ans et demi. À Randwick comme à Moonee Valley, Caufield ou encore Flemington, Winx a croqué ses adversaires un à un. Parfois déconcertante de facilité, elle a de plus affiché des écarts impressionnants avec ses plus proches adversaires, allant parfois jusqu’à huit longueurs!

Invincible dans le Cox Plate

Winx est et restera la légende du Cox Plate, course où elle est toujours invaincue en quatre tentatives (2015, 2016, 2017 et 2018). Et si certains doutent du réel niveau des courses australiennes, il suffit de se pencher sur les adversaires battus par Winx dans ce Groupe 1 disputé sur 2.000m, avec la présence de chevaux européens chaque année. En 2015, la championne a dominé Criterion et surtout Highland Reel, futur placé dans l’Arc de Triomphe. L’année suivante, elle a relégué son premier adversaire à huit longueurs et facilement dominé Vadamos, pensionnaire d’André Fabre. Seule l’édition 2017 a paru «compliquée» avec une victoire au couteau, et seulement une demi-longueur d’avance sur Humidor. Et il y a un mois, Winx a une nouvelle fois survolé ce Cox Plate. Elle a alors dominé Benbatl, pensionnaire de Saïd ben Suroor et multiple vainqueur de Groupes 1 en Europe et aux Émirats arabes unis. Winx a ainsi terminé son année 2018 avec sept victoires en sept courses, donnant déjà rendez-vous mi-février ou début mars pour, peut-être, un nouveau récital, une énième démonstration de force.