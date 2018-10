Wonderment mate la colonie britannico-irlandaise

Qui dit courses de niveau Groupe pour galopeurs de deux ans, dit Grande-Bretagne et/ou Irlande. Eh bien cette phrase a bel et bien été contredite par le duo formé par Nicolas Clément et Stéphane Pasquier, samedi à l’hippodrome de Saint-Cloud. Wonderment, toute jeune venue au plus haut niveau, a réussi un coup de maître pour son premier essai à ce niveau. Même l’armada O’Brien n’a rien pu faire, c’est dire l’exploit réalisé.

Elle n’a débuté que fin août… à Évreux

Le moins que l’on puisse dire est que cette gagnante de Groupe 1 a un parcours peu commun. La fille de Camelot a débuté victorieusement fin août, dans un certain anonymat à Évreux. Sûrement estimée par son entourage, elle a été jugée digne de participer au Prix de Condé (Gr.3), le 1er octobre dernier à Chantilly, conclu à la troisième place. Bien aidée par le rythme imposé par les anglais et irlandais, Wonderment a négocié le virage en queue de peloton avant de tracer une superbe ligne droite et de dominer d’une encolure une O’Brien nommée Sydney Opera House.

Cinq longues années sans Groupe 1

Nicolas Clément a ainsi renoué avec la victoire en Groupes 1, lui qui n’avait plus connu le succès à ce niveau depuis juin 2013 et Style Vendôme dans la Poule d’Essai des Pouliches. Le jockey, Stéphane Pasquier, a lui signé un deuxième succès cette année à ce niveau après le QIPCO Prix du Jockey Club (Study of Man). «C’est superbe ! La pouliche a un cœur énorme, c’est un grand moment de joie», a-t-il déclaré au micro d’Equidia.

Les français devant

Souvent malmenés dans ces courses réservés aux poulains de deux ans, les français affichent un très bon bilan dans le Critérium de Saint-Cloud, avec six succès sur les dix dernières années. De fait, Wonderment a succédé à un certain Waldgeist (André Fabre), quatrième cette année du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Pour rappel, l’édition 2017 n’avait pu se tenir en raison d’une grève des entraîneurs.