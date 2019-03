Ya Primo décroche le Longines Gran Premio Sudamericano

Pour la cinquième fois de l’histoire, l’hippodrome du Club Hipico de Santiago, la capitale chilienne, a accueilli la course la plus attendue de l’année en Amérique du Sud, le Gran Premio Sudamericano. Ce Groupe 1 réservé aux Pur-sang de trois ans et plus se dispute sur des distances variant de 2.000 à 2.400m et change à chaque édition de pays d’accueil: Argentine, Chili, Pérou, Brésil, Uruguay et Venezuela.

Tir groupé chilien

Parti prudemment, Ya Primo, entraîné par Guillermo Aguirre, a laissé Brown Storm griller ses cartouches loin devant tout le monde même s’il a tout de même réussi à finir troisième. Associé à Jeremy Laprida, le champion chilien a produit son effort à quatre cents mètres du poteau et a déposé ses adversaires dans la longue ligne droite. Le grand favori de la course a confirmé son succès de prestige obtenu un mois plus tôt dans le Derby chilien. Avec un temps de 1’56’’68, il s’est même emparé du record de la course. Nombar a pris la deuxième place à trois longueurs du lauréat tandis que l’animateur Brown Storm a craqué et donc pris la troisième place à près de cinq longueurs. Fait rare pour être souligné, les cinq premiers de ce Groupe 1 sont tous entraînés au Chili.

Direction les États-Unis

Le fils de l’étalon irlandais Mastercraftsman a signé une cinquième victoire en neuf sorties, la plus belle de sa carrière. Selon le média chilien La Tercera, sa carrière sud-américaine s’arrêterait là. Le protégé de Guillermo Aguirre aurait été vendu aux Etats-Unis. Le média américain Bloodhorse annonce lui son arrivée quasi certaine dans les écuries de Chad Brown, entraîneur à succès installé à Saratoga. Le Pur-sang de trois ans né et entraîné jusqu’ici au Chili devrait donc effectuer le long voyage jusqu’à l’est de Boston pour y disputer les prestigieuses courses de la côte Est.

Ya Primo a offert un neuvième sacre au Chili dans l’histoire du Longines Gran Premio Sudamericano, soit autant que le Pérou et juste un de moins que le Brésil. La prochaine édition de l’Arc de Triomphe sud-américain aura lieu à San Isidro en Argentine.