Ziyad s’impose en patron dans le Grand Prix de Deauville

Le meeting estival de Deauville touche à sa fin. Il ne fallait donc pas manquer son dernier dimanche. Temps fort de la journée, le Grand Prix de Deauville Lucien Barrière a réuni huit concurrents sur 2.500 mètres. Le lot n’étant pas très relevé, un match semblait se dessiner entre Ziyad et Nagano Gold. Ce dernier a profité d’un lièvre qui a rapidement pris la tête avec le protégé de la casaque Wertheimer à son extérieur. Un peu brillant durant le parcours, Nagano Gold a patienté à l’arrière du peloton. Dans la ligne droite, Ziyad a lancé le sprint mais il s’est penché au moment de son effort. Olivier Peslier est alors resté vigilant pour finalement s’imposer d’une demi-longueur. Deuxième, Soft Light a tracé une belle fin de course après avoir patienté en dernière position. Nagano Gold a déçu en terminant troisième, ne se mêlant pas à la lutte pour la victoire. Par la même occasion, le protégé de Carlos Laffon-Parias a battu le record de la course (2’38’’20), détenu depuis 2012 par Masterstroke (2’39’10).

Ziyad, cap sur l’étranger

Battu d’une courte encolure par Coronet dans le Grand Prix de Saint-Cloud, Ziyad a obtenu son premier succès de l’année 2019, lui qui n’avait plus gagné depuis le 5 août 2018 dans une Listed! Le dernier hongre à avoir remporté le Grand Prix de Deauville était le champion Cirrus des Aigles en 2011. Le fils de Rock of Gibraltar a succédé au palmarès à Loxley. «Il a produit une très belle course», a analysé Pierre-Yves Bureau, manager de l’écurie Wertheimer, au micro d’Equidia. «Le cheval était très bien et Olivier Peslier semblait contrôler la situation. Il fait montre d’une splendide action lorsqu’il est ainsi. En début d’année, il nous avait déçu mais Carlos Laffon-Parias nous avait dit qu’il réussirait quelque chose de grand durant la saison. Nous allons discuter de la suite du programme avec son entraîneur mais il est hongre donc il devrait voyager.» Ziyad devrait donc représenter la France sur la distance classique durant les prochaines semaines.

Skalleti prend de l’ampleur

Pour sa part, le Prix Quincey s’est disputé sur 1.600 mètres en ligne droite. Rapidement battue, Joplin, la favorite, n’a pas semblé dans un grand jour. Tornibush et Crown Walk ont mené la course à un bon rythme, mais Skalleti les a attaqués à la corde. Monté par Pierre-Charles Boudot, ce dernier a contré jusqu’au bout la belle attaque de Stunning Spirit qui a dû s’avouer vaincu. Convaincant dans son style, il a permis à Jérôme Reynier de remporter son premier Groupe en France. Vainqueur de huit de ses neuf courses, le fils de Kendargent a parfaitement réussi ses débuts en ligne droite. Il a succédé au palmarès à Graphite. «On commence à être en altitude», a expliqué Jean-Claude Seroul son propriétaire. «Il a assez peu couru car il a eu des soucis de ferrure que nous avons eu du mal à maîtriser. Il n’a jamais été mis à trop rude épreuve et devrait encore enchaîner une ou deux courses.» Lui aussi hongre, Skalleti pourrait se diriger vers le Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) lors du grand week-end de l’Arc de Triomphe, début octobre à Paris Longchamp.

Spinning Memories se fait remarquer

Les sprinteurs étaient eux aussi présents en Normandie à l’occasion du Prix de Meautry, couru sur 1.200 mètres. Attentiste en troisième position derrière l’animateur Stake Acclaim, Spinning Memories a déposé ses rivaux à trois cents mètres de l’arrivée. Montée par Christophe Soumillon, elle a devancé Stake Acclaim et Tertius. Quatrième du Prix Maurice de Gheest (Gr.1), la protégée de Pascal Bary avait déjà laissé une belle impression. En 1’08’’92, Spinning Memories a réussi le deuxième meilleur chrono de ce Groupe 3, le record ayant été établi en 2009 par Mariol. «La pouliche était parfaite. Elle a beaucoup de vitesse et a eu un bon parcours. Elle pourrait désormais courir à l’étranger, et notamment à Hong Kong en fin de saison, car ses propriétaires sont de là-bas. Aujourd’hui, elle a été assez impressionnante.» Spinning Memories a succédé au palmarès à Tantheem, devenant la première jument à gagner ce Groupe 3 depuis Swiss Diva en 2010.