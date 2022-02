La Grande-Bretagne a remporté la médaille d'or du curling féminin aux JO 2022 en surclassant le Japon 10-3, dimanche à Pékin, au dernier jour des Jeux. Les Britanniques, qui étaient favorites de la finale après avoir fait tomber en demie les Suédoises triples championnes olympiques en titre (2006, 2010 et 2018), ont ainsi décroché leur deuxième sacre aux Jeux, après celui de 2002. Elles rapportent à la Grande-Bretagne son seul titre des JO 2022.

Ad

La médaille de bronze était revenue plus tôt à ces mêmes Suédoises (9-7 contre la Suisse). La veille, la Suède avait remporté pour la première fois la compétition olympique chez les hommes, si bien que ce pays s'est placé sur tous les podiums des épreuves olympiques de curling en Chine.

Pékin 2022 Le coup magistral des Britanniques : la dernière pierre japonaise est éjectée de la maison IL Y A 2 HEURES

Les curleuses de Grande-Bretagne réussissent dans l'Ice Cube de Pékin là où leurs compatriotes hommes ont échoué samedi, battus donc par la Suède (5-4). Mais la présence dans les deux finales des représentants britanniques peut faire écho au fait que c'est dans leur pays, plus précisément en Ecosse, qu'est né ce sport, au XVIe siècle. Les Japonaises de leur côté n'ont pu obtenir leur premier sacre olympique, mais elles progressent sur le podium, avec leur deuxième médaille après le bronze en 2018.

Eve Muirhead MVP

Les Britanniques, entraînées par un... Suédois, Kristian Lindstrom, et menées par la skip Eve Muirhead, ont fait la course en tête tout au long de la finale, en marquant deux points dès la première manche. Elles menaient 4-2 quand le tournant du match s'est produit, dans la 7e manche : Muirhead a alors réussi un magistral lancer engrangeant 4 points en dégageant une pierre nippone. Et c'est encore "Evey" qui scellait la victoire lors de la 9e manche avec une dernière pierre amenant deux points.

Une belle consécration pour cette Ecossaise de 31 ans issue d'une famille de curleurs (son père et ses deux frères), médaillée de bronze aux JO-2014, et pour son équipe, qui ne pouvait retenir ses larmes de joie.

Le coup magistral des Britanniques : la dernière pierre japonaise est éjectée de la maison

Pékin 2022 La Suède décroche l'or à l'issue d'une finale haletante IL Y A 15 HEURES