Loin d'avoir une grande place dans les sports d'hiver en France, le curling est une véritable institution et l'engouement ne se limite pas aux simples Jeux Olympiques. Les curleurs sont de véritables stars dans les pays nordiques et Pékin s'en est trouvé une. Si les Etats-Unis, tenants du titre, se sont inclinés (7-4) contre la Suède, lors du tour préliminaire jeudi, Matt Hamilton a clairement occupé toute l'attention. Plus que par son jeu, c'est par son style qu'il défraie la chronique. Moustache à la Super Mario, une paire de Nike customisée pour la pratique de ce sport et cheveux au vent, le natif du Wisconsin ne passe pas inaperçu au National Aquatics Center.

Une histoire de famille

Sa "cool attitude" détonne au milieu de cette atmosphère anxiogène pékinoise à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19. Le champion olympique 2018 l'a bien compris et en joue désormais, lui qui voit sa page Wikipédia être prise d'assaut par les internautes pour y ajouter une ou deux facéties (fausses) sur sa vie. Le sacre sud-coréen lui a offert une notoriété de l'autre côté de l'Atlantique avec notamment la diffusion d'un documentaire de la NBC "Americain Rockstars" qui retrace le parcours en or de cette équipe américaine de curling chez les hommes. Et comme ça ne suffit pas, il sera à l'affiche d'une émission de radio avec ESPN à son retour des Jeux Olympiques.

"Le fait que les gens se donnent la peine de faire des modifications prouve que j'ai réussi à me glisser dans leur quotidien et que je vis gratuitement dans leur tête", en a rigolé Hamilton avant les Jeux concernant sa fiche Wikipédia.

Hamilton engagé dans des mouvements sociaux

Telle une vraie rockstar, Hamilton dépoussière l'image du curling mais n'hésite pas non plus à s'engager avec notamment un appui au mouvement Black Lives Matter. Il a aussi décidé de couper sa longue crinière à son retour pour récolter des fonds pour une association. "Mes cheveux, en plus d’être géniaux, vont être coupés pour une œuvre de charité contre le cancer du cerveau", disait-il.

Style à la cool, philanthrope, Matt Hamilton s'impose comme la star que l'on n'attendait pas dans ces Jeux... Certains jaloux veulent lui jeter la pierre mais rien ne perturbe le curleur dans son objectif : conserver son titre acquis en 2018 et pourquoi pas faire coup double avec sa sœur Rebecca, elle aussi dans la Team USA féminine de curling.

