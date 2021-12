La Norvège, l'Italie et le Danemark y seront aussi. Les trois nations ont décroché les trois derniers billets pour le tournoi de curling masculin des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février 2022) lors du tournoi de qualification olympique qui s'est déroulé Leeuwarden (Pays-Bas). Ces trois nations rejoignent sept équipes déjà qualifiées, les six premières des Championnats du monde 2021 (Suède, Grande-Bretagne, Suisse, Russie, Etats-Unis et Canada) et la Chine, pays-hôte.

Ad

Curling "A quelques centimètres près, la Norvège serait déjà aux Jeux Olympiques" 15/12/2021 À 14:30

Curling Démonstration de force dans une bosse : comment Fuglsang a fait craquer Landa 19/02/2020 À 16:18