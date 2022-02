Curling

Pékin 2022 - "Le curling, c'est un mix entre la pétanque et les échecs" : ce qu'il faut savoir sur le curling !

JEUX OLYMPIQUES - C'est le fil rouge des JO d'hiver et pourtant peu de monde pourrait expliquer ce qu'est le curling. A Pékin pourtant la star des JO est Matt Hamilton, membre de Team USA et qui détonne par son style. Mais qu'est-ce que le curling et pourquoi sommes-nous scotché devant notre écran durant un match ? Bertrand Milliard nous explique tout dans l'Heure Olympique.

00:07:40, il y a un jour