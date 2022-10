Le "Gravel", c'est quoi ?

d'une page pour les championnats du monde de Gravel. Or, cette discipline ne figure pas dans sa liste aux côtés de la route, du cyclo-cross, de la piste, ou du VTT. L'UCI la définit cependant comme telle : "Populaire auprès des cyclistes à la recherche de nouveaux défis, le gravel est une discipline combinant des éléments de cyclisme sur route et de mountain bike (VTT donc), qui consiste à rouler principalement sur des routes non goudronnées (revêtement de gravier, chemins forestiers, routes agricoles, pavés, etc.)." De manière assez cocasse, l'Union cycliste internationale dispose, sur son site internet,

Le Gravel connaît depuis quelques années un essor impressionnant parmi les amateurs. Plus complet que la route, il nécessite donc un vélo polyvalent et permet de partir à l'aventure sans contraintes de parcours. Il plaît ainsi à un nombre grandissant de pratiquants par son côté plus "fun" que la route.

Quel parcours pour la première édition des Mondiaux ?

L'UCI a choisi la Vénétie pour théâtre de ces premiers Mondiaux de Gravel, un peu plus au nord que la Toscane et ses magnifiques chemins blancs qui donnent aux Strade Bianche leurs lettres de noblesse. De ces sections magiques, il sera question ce weekend puisque les trois quarts des 190 kilomètres de la course seront faits de chemins blancs et de pavés. Le reste se disputera sur route asphaltée. C'est toute l'essence du Gravel, à savoir mixer les sections.

Le parcours a ceci de particulier qu'il est très difficile… tout de suite ! Erwin Vervecken, triple champion du monde de cyclo-cross et organisateur des qualifications pour ces Mondiaux, l'a expliqué à Velonews : "Les 20 premiers kilomètres, ce sera du Gravel pur et dur. Après ça, le peloton sera réparti en petits groupes. Le reste est plat." Mais ne pensez pas qu'il ne s'y passera plus rien. Avec différents types de revêtements, la tactique va jouer et les retournements de situations s'annoncent nombreux.

Quelles stars de la route dans la liste de départ ?

Jour après jour, la liste des "routiers" à s'ajouter aux partants s'est allongée. Le plus éminent d'entre eux restant évidemment Mathieu Van der Poel. Le quadruple champion du monde de cyclo-cross, champion d'Europe de VTT et double vainqueur du Tour des Flandres va découvrir une nouvelle discipline. "Ce sera ma première course de Gravel, a-t-il assuré dans un communiqué de son équipe Alpecin-Deceuninck. Je me suis entraîné pour la première fois sur mon vélo Gravel ce mardi et ça ressemble à quelque chose entre la route et le cyclo-cross."

Le Néerlandais ne sera pas le seul touche-à-tout au départ. On citera évidemment Peter Sagan qui a déjà pratiqué le cyclo-cross et le VTT, Zdenek Stybar, triple champion du monde de cyclo-cross, ou encore Carlos Verona qui a même remporté une course de l'équivalent de la Coupe du monde de Gravel cette année.

Mais ce n'est pas tout ! Les "routiers" présents au départ sont extrêmement nombreux. En voici une liste non-exhaustive : Greg Van Avermaet, Miguel Angel Lopez, Yevgeniy Fedorov, Davide Ballerini, Magnus Cort-Nielsen, Lilian Calmejane, Gianni Vermeersch, Alexey Lutsenko, Daniel Oss, Alessandro De Marchi et même Davide Rebellin du haut de ses 51 ans !

Qui sont les favoris ?

Puisque la discipline est nouvelle, difficile de détacher des noms, surtout avec la palanquée de non-habitués qui sont venus se greffer aux spécialistes. L'UCI Gravel Series regroupait neuf manches cette saison, inégales en nombre de courses en leur sein (de une à trois) et en distance. On notera tout de même que les noms d'Adam Blazevic (2 victoires, 1 podium) et Piotr Havik (3 victoires, 2 podiums) reviennent souvent dans les hauteurs des classements.

Un soleil et une énorme chute : catastrophe pour Van der Poel

Et les stars du peloton dans tout ça ? Une chose est sûre, Mathieu Van der Poel a les capacités techniques, tout comme Peter Sagan, pour briller sur tous les types de terrain. Le Néerlandais a très peu couru depuis son abandon sur le Tour de France et reste sur un Mondial perturbé par l'affaire dite de l'hôtel. Reste que sa présence inquiète, sur le ton de l'humour, les habitués. Alors, favori MVDP ? Peut-être.