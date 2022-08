Les Bleus rayonnent à Munich. L'équipe de France masculine de poursuite par équipes a remporté la médaille d'or en finale des Championnats d'Europe face au Danemark ce vendredi. Thomas Boudat, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion et Benjamin Thomas ont fait plier dans les 1.000 derniers mètres les Danois, qui ne comptaient qu'un seul de leurs vice-champions olympiques à Tokyo l'an dernier. Comme les Italiens qui n'ont même pas atteint la finale pour le bronze sans leur star Filippo Ganna ni Simone Consonni.

Les deux équipes françaises de poursuite se sont hissées sur un podium puisque les Bleues ont elles pris le bronze un peu plus tôt. Victoire Berteau, Valentine Fortin, Clara Copponi et Marion Borras ont infligé un tour aux Britanniques, privées de leurs stars Laura Kenny et Katie Archibald, après seulement 2.800 mètres. Au tour précédent, les Bleues n'ont été battues que de 47/1000 par les Italiennes (sans Elisa Balsamo) qui les ont privées de la finale pour l'or.

