Six ans après, les Championnats du monde de cyclisme sur piste sont de retour en France. Du 20 au 24 octobre 2021, direction Roubaix pour vivre les 111e championnats du monde de cyclisme sur piste.

Où se dérouleront les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021 ?

Initialement prévus au Turkménistan, les Mondiaux 2021 ont finalement été relocalisés en raison des conditions sanitaires. Alors que la France avait déjà été désignée pour accueillir l'édition 2022 au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle accueillera également la cuvée 2021 à Roubaix. Les championnats du monde se dérouleront au Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski.

Sur quelle chaîne regarder les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021 ?

Les championnats du monde de cyclisme sur piste 2021 seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour ce rendez-vous incontournable de la piste, vous pourrez retrouvez les commentaires de Guillaume Di Grazia et du local de l'étape Arnaud Tournant, quatorze fois champion du monde sur piste. La compétition sera retransmise par France Télévisions.

Qui sont les favoris et les coureurs à suivre lors des Championnats du monde 2021 ?

Il y aura du très, très beau monde du côté de Roubaix cette semaine. Chez les messieurs, l'Italie débarquera en force dans le nord de la France avec la présence de ces têtes d'affiche Elia Viviani et Filippo Ganna. Malgré une blessure contractée lors du Chrono des Nations, le coureur de INEOS devrait bel et bien être aligné. Autre coureur susceptible d'animer les débats, le Néerlandais Harrie Lavreysen, triple champion du monde à Berlin il y a un an, sera également présent. En vue sur la route cette saison, Ethan Hayther et Michael Morkov joueront également leur carte.

Elisa Balsamo, Kirsten Wild, l'Allemande Emma Hinze, double médaillée d'or lors des Mondiaux à Berlin en 2020 et la Britannique Elinor Barker peuvent ambitionner de belles choses à Roubaix. Chez les dames, la Transalpine championne du monde sur route il y a quelques jours , sera présente pour ces Mondiaux. Parmi les coureuses à suivre, la Néerlandaise, l'Allemande, double médaillée d'or lors des Mondiaux à Berlin en 2020 et la Britanniquepeuvent ambitionner de belles choses à Roubaix.

Quels sont les Français engagés aux Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021 ?

Chez les dames, les Françaises peuvent également viser de belles choses à Roubaix. Championne d'Europe de course à l'élimination et en argent sur le scratch il y a quelques jours, Valentine Fortin sera présente tout comme Victoire Berteau, vice-championne d'Europe de l'omnium et Marion Borras, argentée sur la poursuite individuelle. Vice-championnes du monde en titre sur l'américaine, Clara Copponi et Marie Le Net tenteront d'aller de monter sur la marche supérieure du podium. Enfin, Mathilde Gros sera l'une des grandes têtes d'affiches au Vélodrome de Roubaix et visera un premier sacre mondial chez les grandes.

Le calendrier des Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021

Mercredi 20 octobre 2021

A partir de 13h :

Poursuite par équipe dames, qualifications

A partir de 18h30 :

Vitesse par équipe messieurs et dames

Scratch dames, finale

Jeudi 21 octobre 2021

A partir de 14h30 :

Keirin messieurs, 1er tour, repêchage et 2e tour

Vitesse individuelle dames, qualification, 16e et 8e de finale

A partir de 18h30 :

Poursuite par équipe messieurs

Scratch messieurs

Keirin messieurs

Poursuite par équipe dames

Course par élimination dames

Vendredi 22 octobre 2021

A partir de 15h :

Omnium dames, scratch et course tempo

Kilomètre messieurs, qualifications

Poursuite individuelle messieurs, qualifications

A partir de 18h30 :

Course aux points messieurs

Kilomètre messieurs

Poursuite individuelle messieurs

Vitesse individuelle dames

Omnium dames, course aux points

Samedi 23 octobre 2021

A partir de 11h :

500m dames, qualifications

Vitesse individuelle messieurs, qualification, 16e et 8e

Omnium messieurs, scratch et course tempo

Poursuite individuelle dames, qualifications

A partir de 16h30 :

500m dames, finale

Vitesse individuelle messieurs, 1/4 de finale

Course à l'américaine dames

Omnium messieurs, course par élimination et course aux points

Poursuite individuelle dames, finale

Dimanche 24 octobre 2021

A partir de 11h :

Vitesse individuelle messieurs, demi-finales

Keirin dames, 1er tour et repêchage

A partir de 14h :

Course aux points dames

Vitesse individuelle messieurs, finale

Keirin dames, finales

Course à l'américaine messieurs

Course par élimination messieurs

