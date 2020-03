L'UCI et Discovery signent un partenariat pour l'organisation et la promotion de la Ligue Mondiale

A la suite de la création d'un nouveau circuit de cyclisme sur piste par l'Union Cycliste Internationale (UCI) le 26 septembre 2019, l'UCI et Discovery lancent aujourd'hui une nouvelle Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI (en anglais : UCI Track Cycling World League) dont la première édition se déroulera lors de la saison 2021-2022. En renforçant sa relation à long terme avec l'UCI, Discovery mettra sa portée internationale, ses vastes plateformes médias et son expertise en matière de promotion au service de la croissance du cyclisme.

En vertu de cet accord, signé lors des Championnats du Monde Piste UCI 2020 présentés par Tissot, à Berlin (Allemagne), la gestion, la production télévisée et la distribution de la nouvelle série UCI seront confiées à Global Cycling Network (GCN), en collaboration avec Eurosport Events, la division de promotion événementielle d'Eurosport, pour une période initiale de huit ans. Ce partenariat assurera à la nouvelle Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI une très large exposition internationale au travers des chaînes et plateformes de Discovery, notamment Eurosport, média sportif numéro un en Europe, et GCN, la marque médiatique cycliste numéro un dans le monde.

Danemark cyclisme sur pisteGetty Images

Le nouveau circuit UCI se caractérisera par son format court, dynamique et attrayant parfaitement adapté aux besoins de la télévision et aux attentes des téléspectateurs. Son objectif consiste à rendre le cyclisme sur piste plus accessible et à l'ouvrir à de nouveaux publics friands de spectacle sportif de grande qualité.

Le programme des compétitions de la nouvelle Ligue UCI regroupera quatre spécialités, pour les hommes comme pour les femmes : la vitesse (individuelle), le keirin, la course à l'élimination et le Scratch. Sa première édition se déroulera de novembre 2021 à février 2022, dans la foulée des Championnats du Monde Piste UCI 2021. Elle visera un total de six manches, d'une durée d'environ deux heures chacune.

Les neufs coureurs les mieux classés dans les épreuves de la vitesse et du keirin de même que l'ensemble des médaillés des courses disputées en peloton lors des Championnats du Monde Piste UCI seront sélectionnés pour la Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI.

Les participants porteront un maillot inspiré de leur drapeau national, tandis que les Champions du Monde UCI fraîchement couronnés étrenneront à cette occasion leur nouveau maillot arc-en-ciel.

Les épreuves de la nouvelle Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI permettront notamment :

aux participants de récolter des points UCI selon un barème de points comparable à celui des Championnats du Monde UCI ;

aux coureurs figurant parmi les trois meilleurs du classement général final du circuit dans chaque spécialité de se voir octroyer une qualification nominative pour les Championnats du Monde UCI à venir (exclusivement dans le cas où leur nation ne serait pas qualifiée) ;

aux athlètes de bénéficier d'une grille de prix attractive, qui viendra s'ajouter à leur prime de participation.

A partir de 2021, le Calendrier International Piste UCI s'articulera autour des temps forts suivants :

La Coupe des Nations Piste UCI, composée de trois manches organisées entre mars et septembre ;

Les Championnats du Monde Piste UCI, disputés en octobre, après la Coupe des Nations Piste UCI ;

La nouvelle Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI, qui aura lieu de novembre à février.

Le Président de l'UCI David Lappartient a déclaré : "Je me réjouis avec beaucoup d'enthousiasme de l'arrivée de Discovery à nos côtés pour le lancement et la promotion de notre nouvelle Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI. Son expertise et son savoir-faire reconnus dans les domaines de l'organisation, et de la production et de la diffusion TV contribueront dans une mesure importante au développement et à la popularisation du cyclisme sur piste.

"Avec ce nouveau circuit UCI, la discipline disposera d'un calendrier annuel complet, varié et attractif, qui correspondra aux attentes de nouveaux publics autant qu'il séduira les spécialistes. Avec notre nouveau partenaire, nous ferons rayonner la piste bien au-delà des Jeux Olympiques, au programme desquels elle figure depuis leur première édition de l'ère moderne en 1896."

Président d'Eurosport et de Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions, Andrew Georgiou a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration de longue date avec l'UCI et de pousser encore plus loin la promotion du sport en Europe. Eurosport Events constitue une offre à l'importance stratégique croissante au sein de notre entreprise, qui permet aux détenteurs de droits de constituer et de renforcer leur portefeuille d'événements au niveau global.

"Notre partenariat avec l'UCI démontre ce que l'ampleur et l'expertise de la famille Discovery, plus largement, peut offrir aux partenaires dans le domaine du sport, à la fois en leur apportant du contenu hautement ciblé à destination des audiences les plus diverses, et une expertise, une analyse et une narration de la part des meilleurs experts sans équivalent. En combinant ces atouts en matière de cyclisme avec le savoir-faire d'Eurosport Events en termes de promotion, et l'échelle globale des chaînes et plateformes de Discovery, notamment Eurosport et GCN, nous sommes confiants que nous allons faire de la Ligue Mondiale de Cyclisme sur piste UCI un très grand succès. En tant que chaînes des Jeux Olympiques en Europe, Discovery et Eurosport se réjouissent de continuer à soutenir les coureurs qui seront les stars des vélodromes dans la perspective de Paris 2024."

En diffusant la Coupe du Monde et les Championnats du Monde Piste UCI à un nombre de téléspectateurs toujours plus important, et ce depuis 25 ans, Eurosport a joué un rôle de pionnier dans la couverture du cyclisme pour des millions de fans passionnés dans le monde. Avec la diffusion de plus de 2500 heures de cyclisme en direct sur 200 jours et plus de 110 épreuves professionnelles, Eurosport s'est imposée comme la chaîne du cyclisme en Europe et au-delà. Avec sa plateforme de streaming sœur GCN, Eurosport diffuse le plus grand nombre d'événements cyclistes de la planète, en proposant directement aux fans du contenu cycliste de qualité, quel que soit leur mode de consommation.

Faisant partie de Play Sports Group, dont les marques servent 8,2 millions de followers et touchent 100 millions de téléspectateurs mensuels, GCN a été lancé en 2013 et s'est rapidement fait une réputation pour sa création de contenu numérique innovant, conçu pour les fans, qui combine l'amour du cyclisme à une analyse experte et un accès incomparable aux coureurs professionnels. La chaîne a bâti une communauté de près de deux millions d'abonnés passionnés sur YouTube en proposant du contenu directement à son public, sur smartphone, ordinateur, tablette ou télévision, que les fans peuvent visionner quand ils le veulent et où qu'il se trouvent. Discovery a acquis une participation majoritaire de Play Sports Group en janvier 2019.