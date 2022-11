Premium Cyclisme sur piste UCI Track Champions League 2022 18:52-22:14 Direct

19h10 : Van de Wouw reste intelligement en bas alors que Mitchell tente de jouer avec ses adversaires et de lancer très tôt, à plus d'un tour de l'arrivée....

Ad

19h09 : La prochaine série opposera Hetty Van de Wouw (PB), Orla Walsh (IRL) et Kelsey Mitchell (DAN), vainqueur du keirin l'an dernier sur l'UCI TCL sur ce même vélodrome.

UCI Track Champions League Lavreysen et Hoover pour le doublé, Gros vs Friedrich... les favoris à la loupe IL Y A 19 HEURES

19h07 : Victoire de Starikova ! L'Ukrainienne a parfaitement maitrisé ses adversaires tactiquement et Van Riessen s'est faite avoir...

19h06 : Série très ouverte entre trois filles au gabarit similaire et qui ont à peu près les mêmes qualités.

19h06 : On retrouvera dans la deuxième série Olena Starikova (UKR), Martha Bayona (COL) et Laurine Van Riessen (PB). Globalement trois spécialistes du keirin...

19h04 : Victoire sans trembler et assez facilement pour Shanne Braspennickx, qui se qualifie pour le prochain tour. 2e place pour Casas et 3e place pour Capwell.

19h04 : La Néerlandaise est la favorite de cette série...

19h03 : Le premier match opposera Sophie Capwell (GBR), Shanne Braspennickx (PB) et Helena Casas Roigé (ESP). C'EST PARTI !

19h02 : Et on va débuter cette soirée de l'UCI TCL avec le 1er tour de la vitesse individuelle Femmes.

On présente actuellement les vainqueurs de l'an passé dans le vélodrome de Palma, à savoir Gavin Hoover (endurance) et Harrie Lavreysen (sprint) chez les messieurs et Katie Archibald (endurance), ainsi que Lea Sophie Friedrich (2e du sprint l'an dernier mais la tenante, Emma Hinz est absente) ainsi que la championne du monde de la vitesse individuelle, Mathilde Gros.

Huitième l'an passé au classement général du sprint, Rayan Helal espère faire mieux cette saison. Le natif de l'Isère vise un top 5 et pourquoi pas gagner une course mais la concurrence sera rude derrière l'intouchable Néerlandais Harrie Lavreysen. Il s'agira donc d'abord de profiter de ces 5 manches pour "engranger le plus d'expérience possible". Première étape ce samedi à Majorque.

Helal : "L'objectif est d'engranger le plus d'expérience possible"

Programme du soir :

19h47: Scratch (F)

20h03 : Finale Keirin (H)

20h13 : Scratch (H)

20h24 : Finale Vitesse individuelle (F)

20h53 : Élimination (F)

21h37 : Élimination (H)

21h55 : Finale Keirin (F)

22h04 : Finale Vitesse individuelle (H)

Elle respire la sérénité. Mathilde Gros a récemment trouvé une approche de la compétition qui lui convient. Son titre mondial, décroché à Saint-Quentin-en-Yvelines, en atteste. La pistarde de 23 ans évoque sa vision gagnante du moment , se dit prête à la mettre en application lors de l'UCI TCL - à partir de samedi - et fixe les JO de Paris 2024 en objectif suprême.

Metaverse, quèsaco ?

Metaverse, quèsaco ?

Cléo a testé pour vous... Le cyclisme sur piste : elle en tremble encore !

Cléo a testé pour vous... Le cyclisme sur piste : elle en tremble encore !

Meilleure chance français, Mathilde Gros va évoluer dans cette Ligue des champions avec le maillot de championne du monde de la vitesse individuelle. Un titre qui symbolise son superbe rebond après la déception des JO 2021.

Lavreysen et Hoover en quête de doublé, Gros meilleure chance française : on vous détaille les favoris de cette 2e édition de l'UCI TCL.

Pour tout savoir sur l'UCI TCL, c'est ici que ça se passe.

Bonsoir à tous et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT la 1re manche de l'UCI TCL, à Majorque.

Cyclisme sur piste Derache : "Je vais essayer de ne pas répéter mes erreurs et de rentrer dans le top 10" HIER À 18:07