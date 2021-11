La Ligue des Champions a vécu sa première soirée, ce samedi, dans le vélodrome de Majorque. Pour les grands débuts de cette nouvelle compétition réunissant la fine fleur de la piste mondiale, Harrie Lavreysen a tenu son rang de meilleur sprinteur du monde en dominant la vitesse individuelle avant de terminer 2e du keirin. Le Néerlandais est le premier leader du classement général de cette UCI Track Champions League, qui comprend au total quatre catégories.

Katie Archibald (endurance femmes), Corbin Strong (endurance hommes) et Emma Hinze (sprint femmes) auront aussi leur maillot de leader à défendre, le 27 novembre en Lituanie, pour la deuxième des cinq manches au programme.

Quatre types d’épreuves. Deux en sprint. Deux en endurance. Et de l’adrénaline pendant un peu plus de deux heures et demie. Pour son baptême du feu, la Ligue des champions sur piste a tenu ses promesses en proposant un format sans temps mort qui a mis en lumière quelques-unes des plus grandes vedettes de la piste. Nonuple champion du monde et double champion olympique à Tokyo, Lavreysen s’est baladé en vitesse individuelle, sans surprise, mais s’est incliné sur le format du keirin face à Stefan Botticher. Le Néerlandais s’est trouvé un adversaire de taille pour la suite de la compétition, l’Allemand le talonnant d’ailleurs au classement général des sprinteurs.

Un tango puis un coup de rein fulgurant : Lavreysen est bien le roi de la vitesse

Fort comme Corbin Strong

La performance du soir est à mettre au crédit de Corbin Strong. Le Néo-Zélandais est le seul à avoir réalisé le “carton plein”, à savoir remporter les deux épreuves dans lesquelles il était engagé. Lauréat du scratch, le futur coureur d’Israel Start-Up Nation, 21 ans, a ensuite doublé la mise lors de l’élimination.

Emma Hinze a fait respecter son rang de championne du monde de la vitesse en s’imposant dans la discipline devant sa compatriote Lea Friedrich. La Canadienne Kelsey Mitchell, lauréate du keirin, s’intercale entre les deux Allemandes à la 2e place du classement général des sprinteuses. Katie Archibald et Kirsten Wild ont fait le show lors de l’élimination (1re et 2e) et occupent les deux premières places du classement des endurantes.

