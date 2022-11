Un statut, il faut réussir l’assumer. Surtout lorsqu’il s’agit d’assumer un titre de championne du monde. Sacrée en vitesse individuelle à Saint-Quentin-en-Yvelines en octobre, Mathilde Gros n’avait pas couru en compétition depuis. Son maillot arc-en-ciel, elle ne l’avait donc pas encore porté, à l’exception du podium mondial. Autant dire que la pression devait peser sur les épaules de la Tricolore au moment de débuter cet UCI TCL, à la Palma Arena de Majorque. Mais elle n’aura que survolé la Française, portée par la joie d’étrenner sa tunique irisée et prête à tout donner pour gagner de nouveau

Trois tours de vitesse, trois tactiques, trois leçons

"J’étais vraiment très excitée de mettre le maillot arc-en-ciel, en plus j’avais un super casque et tout…, racontait-elle. Franchement, ça m’a fait super plaisir de mettre ce magnifique maillot". Et ça lui a donné des ailes. Car, oui, la Tricolore a volé sur la vitesse individuelle féminine à Majorque. Irrésistible, quels que soient le scénario de la course et la tactique à employer, Gros a déroulé à chaque tour, pour s’offrir son tout premier succès sur une manche de l’UCI TCL. Le tour premier d’un Français, tout simplement.

"Je suis super contente d’être allée jusqu’en finale et d’avoir remporté cette première édition à Palma, ce premier round sur la vitesse, avouait-elle. C’était vraiment sympa, ça fait du bien". D’autant qu’elle y a mis la manière.

Mathilde Gros en finale : revivez sa manche en vidéo

Surpuissante, tactiquement très juste, la Française aura réussi trois courses parfaites, dans trois styles bien différents. Elle aura été en contrôle au 1er tour, lançant de devant pour facilement s’imposer. Elle a ensuite un peu plus tardé son démarrage pour revenir de l’arrière au dernier moment en demi-finales. Et en finale, opposée à la miraculée Van de Wouw (repêchée au 1er tour après la disqualification de Mitchell), elle a profité de sa sur-vitesse dans le dernier virage pour déborder la Néerlandaise. Un succès qui lui aura donné pendant quelques minutes la tête du sprint féminin de l’UCI TCL, avant que le keirin inverse la tendance, avec une élimination d’entrée. La faute à une tactique, cette fois, défaillante.

Ce qui compte, c’est la répétition des efforts et la régularité

"Je me suis un peu raté quand j’y suis allé, raconte la Tricolore. Après, c’était lancé et je n’ai jamais réussi à retrouver de la place pour remonter". Sortie dès le 1er tour, Mathilde Gros a-t-elle payé ses efforts en vitesse individuelle, dont les deux finalistes ont été éliminées très vite en keirin ? "On a enchainé les trois matchs de la vitesse, tous les quarts d’heure, et après, on avait une demi-heure pour récupérer avant le keirin donc je pense que ça va, j’avais récupéré, tempère-t-elle. Après c’est le jeu. J’ai raté ce keirin mais ce n’est pas grave, il y en a quatre autres qui suivent dans les jours à venir".

Surtout, rien n’est perdu au général du sprint Femmes, qui peut toujours être un objectif dans les semaines à venir.

Avec les 20 points décrochés sur la vitesse, la Française occupe la 6e place, à six points seulement de la leader, la Néerlandaise Shanne Braspennincx. Rien du tout donc alors qu’il reste trois des quatre étapes de cette UCI TCL. Mais avant de penser à Berlin samedi prochain, l’heure est à la récupération pour la Tricolore.

"On va essayer de récupérer au mieux, de reprendre aussi la forme parce qu’on a fait une petite cassure après les Mondiaux donc il faut se remettre dedans, continuer à s’entrainer, récupérer, explique la championne du monde de vitesse. Tout ce qu’il faut pour être au mieux et enchainer parce que, ce qui compte, c’est la répétition des efforts et la régularité. La semaine prochaine, on remettra tout à zéro et on recommence tout".

Si elle peut s’imposer de nouveau en vitesse à Berlin, avec un résultat meilleur en keirin, Mathilde Gros ne dirait surement pas non. Après tout, l’appétit vient en mangeant parait-il.

