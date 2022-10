Cyclisme sur piste

Mondiaux sur piste - Comment Grondin et Thomas ont assuré le titre sur la Madison : les temps forts en vidéo

MONDIAUX SUR PISTE - Titrés ce dimanche sur la course à l'américaine, Donovan Grondin et Benjamin Thomas ont parfaitement géré leur course en plaçant des accélérations à des moments-clés et en prenant un tour au peloton dans les derniers instants. Déjà bronzés à Tokyo, le duo français prouve sa complémentarité. Revivez les temps forts de la Madison en vidéo.

00:02:32, il y a une heure