Mondiaux - Cyclisme sur piste : La France se manque en poursuite

Si le quatuor féminin est resté aux portes de la qualification en réalisant le 9e temps (les 8 premières qualifiées), son homologue masculin a échoué à la... 16e place, à plus de 10 secondes de son record de France établi en octobre dernier.

Bryan Coquard, Benjamin Thomas et Florian Maître, qui faisaient partie de ce groupe, ont cette fois été chronométrés, avec Aurélien Costeplane, en 4'05"792. A plus de 7 secondes de la 8e et dernière place qualificative. La contre-performance hypothèque surtout les chances de qualifications olympiques dans cette discipline, après le raté des championnats d'Europe de l'année passée.

" On sait que la sélection pour les Jeux sera difficile mais on ne va pas lâcher "

"Ce résultat nous met des bâtons dans les roues", a reconnu Benjamin Thomas au site de la fédération française de cyclisme. "On sait que la sélection pour les Jeux sera difficile mais on ne va pas lâcher, croyez-nous".

Les Français n'ont pas été les seuls à essuyer une vive déception sur l'anneau de Pruszkow. Les Italiens, qui pouvaient viser le dernier carré, ont été crédités du dixième temps après la chute de l'un des leurs (Lamon) en début de course.

L'Australie a réalisé le meilleur temps des qualifications dans les deux tournois, à chaque fois devant la Grande-Bretagne.