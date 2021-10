Rayan Helal et Sébastien Vigier ont été titularisés pour la vitesse et le keirin des championnats du monde de cyclisme sur piste, qui commencent mercredi à Roubaix. Les deux coureurs tricolores de 22 et 24 ans étaient déjà les deux représentants français aux JO de Tokyo cet été. Tous deux ont été médaillés de bronze au Japon avec Florian Grengbo pour démarreur dans l'épreuve de la vitesse par équipes.

Le choix laisse de côté Tom Derache, deuxième du keirin aux récents championnats d'Europe. Le Lillois, désigné remplaçant pour le keirin jeudi, disputera le kilomètre vendredi. Mercredi, Helal et Vigier feront équipe avec Grengbo pour former le trio de la vitesse par équipes, candidate à une médaille lors de la première journée des compétitions.

Mondiaux sur piste Les médaillés de Tokyo retenus en équipe de France pour Roubaix 11/10/2021 À 16:17

Mondiaux sur piste Les Mondiaux 2021 n'auront pas lieu au Turkménistan 04/06/2021 À 12:55