Première médaille d'or pour la France : Donavan Grondin a remporté jeudi le scratch messieurs dans les Mondiaux sur piste qui se disputent au vélodrome couvert de Roubaix. Grondin (21 ans) s'est imposé au sprint dans cette course longue de 60 tours (15 km) qui ne figure pas au programme olympique.

Médaillé de bronze aux JO de Tokyo avec Benjamin Thomas dans la course à l'américaine, le Français a devancé le Belge Tuur Dens et le Britannique Rhys Britton. "Cela faisait un moment que je n'avais pas fait de scratch", s'est félicité le lauréat. "On ne sait jamais ce qui va se passer, c'est aléatoire. Dans le dernier tour, j'avais en tête de ne pas craquer, de tout donner et j'ai réussi. J'ai eu de bonnes sensations à la fin, ça s'est bien débloqué."

"J'ai été porté par le public, j'avais mes parents qui ont fait le déplacement", a ajouté le nouveau champion du monde. Grondin, qui porte les couleurs de l'équipe Arkea-Samsic sur la route, a succédé au palmarès à Yauheni Karaliok (Belarus). "J'ai encore deux épreuves, l'omnium et l'élimination, on verra ce que ça va donner", a conclu le Français, champion du monde juniors de l'omnium en 2018.

