Les Pays-Bas ont conservé le titre dans l'américaine dames des Mondiaux sur piste, samedi, à Roubaix, devant la France et la Grande-Bretagne. La paire néerlandaise, très expérimentée, était formée de Kirsten Wild (39 ans) et Amy Pieters (30 ans), déjà victorieuses en 2019 et 2020. Clara Copponi et Marie Le Net ont donné à la France sa cinquième médaille depuis le début des compétitions.

Toutes deux âgées de 21 ans, les jeunes Françaises ont confirmé leur deuxième place des Mondiaux 2020 dans cette épreuve. Aux JO de Tokyo, les Pays-Bas sont restés au pied du podium (4e) tout comme la France (5e). L'américaine dames dans les Mondiaux sur piste, est une course de 120 tours (30 km) entrecoupés de 12 sprints.

