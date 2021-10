Mathilde Gros s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats du monde de cyclisme sur piste en se classant quatrième. La jeune Provençale, âgée de 21 ans, a été créditée du temps de 10"533 à seulement 44 millièmes de seconde de l'Allemande Lea Sophie Friedrich, la plus rapide sur le 200 mètres lancé (10"489). En huitième de finale, la Française a battu une vieille connaissance, la Russe Anastasiia Voinova, qu'elle avait déjà dominée en quart de finale aux récents championnats d'Europe.

L'Allemagne a dominé ses qualifications. Derrière Friedrich, Emma Hinze, tenante du titre mondial, a signé un chrono de 10"519. Mathilde Gros, seule Française engagée dans cette épreuve, avait fait mieux aux Mondiaux 2019 de Pruszkow, en Pologne, avec le troisième temps. Elle avait ensuite décroché la médaille de bronze aux dépens de Friedrich. A Berlin, un an plus tard, elle avait été créditée du neuvième chrono et avait été sortie du tournoi en huitièmes de finale.

Cette année, la Française a essuyé une grosse déconvenue pour sa première participation aux JO. Quatrième temps des qualifications (à 9 centièmes de seconde de Friedrich), elle a été éliminée du tournoi olympique au stade des huitièmes de finale. Dans le tournoi de keirin messieurs, Rayan Helal s'est qualifié pour la finale, prévue en soirée, après avoir eu recours au repêchage pour accéder au deuxième tour. En revanche, Sébastien Vigier n'a pu trouver l'ouverture dans sa série du deuxième tour et a pris la 5e place (les trois premiers qualifiés pour la finale).

