Mathilde Gros n'est pas passé loin du podium. Mais lui qui a manqué un cheveu. La Française, sacrée sur la vitesse individuelle vendredi, a dû se contenter de la quatrième place, dimanche au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. A l'extérieur à l'orée du dernier tour et finalement forcée de remonter son retard en parcourant plus de chemin, elle n'a pu réussir le coup parfait.

Le titre est revenu à Lea Sophie Friedrich. L'Allemande avait été battue en finale de la vitesse par Mathilde Gros. Elle a pris sa revanche deux jours plus tard. Friedrich conserve également son titre mondial, obtenu en 2021 à Roubaix. 2. Mina Sato et Steffie van der Peet complètent le podium devant la Française Gros, donc. Mais sans rancune.

"J'ai tout donné, malheureusement je m'écarte un petit peu trop dans le dernier virage. C'est une petite déception, mais il y a des très bonnes choses. Je suis vraiment dans un état second là, a-t-elle confié à l'issue de sa dernière course des Championnats du monde. C'était important de me remettre dedans, parce que les Jeux, ça va être ça. Plusieurs épreuves sur plusieurs jours, ça va être très long. Ça m'a permis de prendre de l'expérience. C'est top pour la suite. Quand je me dis que je suis championne du monde, je n'y crois toujours pas trop. C'est une très bonne semaine pour toute l'équipe de France. Un public comme ça, c'est rare, il nous a donné des ailes et je leur dis: rendez-vous dans deux ans."

