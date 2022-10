Le public français y a cru... mais la paire belge formée de Lotte Kopecky et Shari Bossuyt a remporté le titre dans la madison des Championnats du monde sur piste samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines, devant la France et le Danemark.

C'est la cinquième médaille pour la France dans ces Mondiaux à domicile (2 en or, 2 en argent, 1 en bronze) à l'issue d'une course marquée par une panne de projecteur et plusieurs chutes, dont une violente dans un final rendu très confus.

Ad

Un tour qui fait la différence

Championnats d'Europe Une accélération fulgurante et Fortin se pare d'or : le final de la course à l'élimination 06/10/2021 À 22:01

D'abord annoncée gagnante, la paire française composée de Clara Copponi et Valentine Fortin échoue finalement à un point de la Belgique (32 contre 31), qui a pris un tour à la concurrence durant l'épreuve.

Amalie Dideriksen et Julie Leth sont les deux cyclistes en bronze pour le Danemark. Discipline olympique, l'américaine dames dans les Mondiaux sur piste est une course de 120 tours (30 km) entrecoupés de 12 sprints.

Mondiaux sur piste Chute et imbroglio : le public croit à l’or... mais les Bleues décrochent l’argent IL Y A 44 MINUTES