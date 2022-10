Aussi spectaculaire sur le podium que sur la piste. Marie-Divine Kouamé n’a pas seulement entonné la Marseillaise, samedi au vélodrome national. Elle l’a hurlée. Superbe de spontanéité, la Française de 20 ans a pleinement savouré son titre mondial du 500 mètres . Inspirée par le moment d’émotion vécu la veille, par l’intermédiaire d’une coéquipière du groupe sprint des Tricolores. Elle a saisi l’opportunité de s’offrir, à son tour, son heure de gloire.

Vendredi, c’est le titre de Mathilde Gros en vitesse individuelle qui l’a motivée. "On en a rêvé. J’ai regardé les finales avec Julie [Michaux]. On a pleuré devant notre télévision, raconte Kouamé, peu après son sacre. On a pleuré devant la Marseillaise. On l’a chantée à tue-tête !" Le triomphe par procuration a donc accouché d’un couronnement bien réel, à Saint-Quentin-en-Yvelines. "Venir ici et faire la même chose, c’est incroyable", s’exclame-t-elle.

Gros "tellement inspirante", la méthode Baugé

Le professionnalisme de Gros est une source de motivation pour Marie-Divine Kouamé : "Mathilde est tellement sérieuse, tellement rigoureuse et ça paye." Son parcours tortueux, du haut de ses 23 ans, l’est autant : "Elle est tellement inspirante, elle est passée par des hauts, des bas. Après les Jeux, elle s'est pris une claque, elle est revenue, elle a dit : 'Je ne veux plus jamais revivre ça'. Et nous, on s'est dit qu'on ne voulait pas vivre ce qu'elle avait vécu."

Kouamé a aussi un mot pour Grégory Baugé, quadruple champion du monde de vitesse individuelle, coach des bolides français depuis février. "C'est un truc de 'ouf' comme on a bossé toute l'année avec Greg, assure-t-elle. Il nous a tiré dessus, il nous a fait mal, et ça paye. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner à l'entraînement pour gagner le keirin, la vitesse, tout..." Pour obtenir la recette du succès, ne manque plus qu’une pincée de soutien.

"J’ai mis une dent de plus sur mon braquet"

Pour cette répétition générale des prochains JO, le public a joué son rôle à fond. Et la jeune sprinteuse qui a supplanté Emma Hinze – excusez du peu – lui a déclaré sa flamme : "Merci à tout le vélodrome, vous avez pédalé avec moi, vous avez pédalé pour moi, vous êtes les meilleurs." Le tout alors qu’elle ne dispose pas d’une grande notoriété : "Je suis sûr que la plupart ne me connaissaient même pas à la base mais ils m'ont poussée, poussée!"

Ces Mondiaux maison ont les inconvénients de leurs avantages. Ils impliquent une grande pression. Deuxième des qualifications qui ont vu l’élimination de la double tenante du titre, Lea Sophie Friedrich (9e), Kouamé a eu le temps de douter… mais surtout celui de se ressaisir : "J'y ai pensé tout l'après-midi, je me suis fait des scénarios... puis je me suis dit que ça ne servait à rien. J'ai mis une dent de plus sur mon braquet et advienne que pourra..."

"Les Jeux, c’est notre objectif final"

La suite, c’est le keirin, dimanche. Puis, très vite, les Jeux Olympiques de Paris 2024, où son statut de spécialiste du 500 mètres (elle avait déjà été couronnée en Juniors sur cette distance, en 2019) ne lui sera pas utile. Le double tour de piste chronométré ne figure pas au programme olympique. Pas de quoi annihiler son ambition : "Les Jeux, c'est notre objectif final, on l'a en ligne de mire. On s'entraîne ici tous les jours, on connaît par cœur chaque latte."

La native de Créteil a pour but "d'élever (son) niveau à chaque fois (qu’elle participera) à une compétition". Consciente que la barre est déjà "assez haut placée" avec cet exploit. Mais aussi qu’il lui reste du travail à accomplir pour être la reine du sprint, en se montrant aussi forte dans la confrontation, sur la vitesse ou le keirin. Pour pouvoir hurler la Marseillaise à nouveau, dans un an et demi, portée par un public qui a appris à la connaître.

Marie-Divine Kouamé est championne du monde du 500 mètres - 15/10/2022 Crédit: Getty Images

