Cyclisme sur piste

Mondiaux 2022 - Banjamin Thomas et Donavan Grondin dynamitent la Madison : leur victoire en vidéo

MONDIAUX SUR PISTE - Un duo en or. Ce dimanche, Benjamin Thomas et Donovan Grondin ont remporté la Madison, course à l'américaine, des Mondiaux sur piste. En tête dès le 8e tour, le duo français a tenu la tête pendant toute la course, au point de finir presque tranquillement en finale. Un couronnement à revoir en vidéo. Les Mondiaux sur piste, c'est à suivre sur Eurosport.

00:02:16, il y a 30 minutes