Cyclisme sur piste

Mondiaux sur piste - Gros qualifiée en finale du keirin, Kouamé eliminée : les demies en vidéo

MONDIAUX SUR PISTE - Mathilde Gros sera la seule Française en finale du keirin. Elle a décroché sa qualification in extremis lors de la demi-finale. Dans l'autre course, Marie-Divine Kouamé a craqué et paye ses efforts de la veille après son titre sur 500m. Revivez les demi-finales des Bleues en vidéo.

00:01:41, il y a 10 minutes