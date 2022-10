Il n’est peut-être que le boss par intérim. En attendant, il est au sommet de la hiérarchie du Vieux Continent, dessinée cet été, et il aspire à s’installer au pinacle. Sébastien Vigier, champion d’Europe en titre de la vitesse individuelle et du keirin sera l’un des fers de lance de l’équipe de France , à partir de mercredi lors des Mondiaux, du 12 au 16 octobre, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ad

Si l’on prend tant de précautions concernant son statut, c’est à l’aune du casting munichois. Sur une piste de 200 mètres (au lieu de 250 mètres, calibre des grands événements), les cadors néerlandais du sprint, Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland, avaient fait l’impasse sur les deux épreuves remportées par Vigier. "Les absents ont toujours tort", rétorque Rayan Helal, autre belle carte hexagonale.

Mondiaux sur piste Gros est redevenue Mathilde : "Je suis la même que quand j’avais 4 ans" 09/10/2022 À 22:06

Vigier (à droite), 3e de la vitesse individuelle lors des Mondiaux 2021, battu par Hoogland (2e) et Lavreysen (1er), également champion olympique en titre Crédit: Getty Images

"C’est peut-être un avantage"

Sébastien Vigier tient compte de cela, au moment de se placer un cran en-dessous du duo "oranje", dans le listing des prétendants : "Je pense que je suis un outsider, pas encore un favori, mais Rayan a raison : les absents ont toujours tort." Aucun complexe d’infériorité à l’horizon : "Ils ne sont pas venus, tant pis pour eux, ils ont manqué des titres… ou pas, d’ailleurs, peut-être qu’on les aurait battus."

Helal prend à son tour la roue de son compatriote, concernant les deux incontournables bolides, stars des derniers Championnats du monde : "Ce n’est pas garanti qu’ils auraient fait 1er et 2e." Vigier s’accommode de leur prépondérance : "C’est peut-être un avantage de ne pas être attendu autant qu’eux. Je pense qu’on ne sera pas très loin, qu’on aura un Championnat du monde plus resserré que depuis quelques années."

Deux monstres, deux amis, deux adversaires : Lavreysen - Hoogland, drôle de rivalité

250 mètres et non 200 : retour à la norme

Troisième larron tricolore sur le keirin, Melvin Landerneau nourrira aussi de l’ambition sur le kilomètre. Il est passé sous la minute, lors des "Europe" pour s’adjuger l’or, et il imagine devoir faire bien mieux : "Pour viser le titre ici, il faudra être en-dessous des 59 secondes, je ne l’ai jamais fait mais j’espère en être capable." L’an passé, Hoogland avait triomphé en 58"418… avec plus d’une seconde de marge sur Nicholas Paul (2e, en 59"791).

Outre la question de la concurrence, celle de la longueur de la piste se posait donc en août dernier, en Allemagne. "Les matches étaient très stéréotypés, la personne en tête avait un énorme avantage, déplore Vigier. Sur 200 mètres, on est beaucoup plus souvent dans les virages, on ne peut pas doubler (…) Cela m’a bien réussi, mais c’est quand même moins intéressant que sur une piste de 250 mètres."

1 minute pour la gloire : revivez le kilomètre en or de Landerneau

Répétition générale avant Paris 2024

Helal ajoute : "Cela donnait des duels sur 600 mètres en vitesse individuelle, et de nos jours, on est presque tous capables de les faire à très, très vive allure (…) Il n’y avait pas de jeu de regard, c’était un match lancé très vite (…) c’était plus nerveux, cela rajoutait un risque." Selon lui, cette configuration était "plus propice aux chutes", d’où un retour dans les standards appréciable… et scruté par le prisme JO.

A domicile, à moins de deux ans des Jeux Olympiques, la jeune garde du sprint bleu (Landerneau et Vigier font office d’anciens, du haut de leurs 25 ans) a droit à son test grandeur nature. "On verra ici"¸ conclut Sébastien Vigier, lorsqu’on lui demande s’il est dans les temps, sur la route de Paris 2024. Il a "pris confiance" et gagné en appétit durant son été victorieux mais l’étalonnage, c’est maintenant.

La fusée Vigier, le bronze pour Landerneau : un keirin tricolore en vidéo

Mondiaux sur piste Lafargue : "J’ai le souvenir des frissons de mon dernier sprint ici" 06/10/2022 À 11:55